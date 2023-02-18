https://ria.ru/20230218/kndr-1852859510.html

В ВС США не видят угрозы для страны и союзников из-за ракетного пуска КНДР

В ВС США не видят угрозы для страны и союзников из-за ракетного пуска КНДР - РИА Новости, 18.02.2023

В ВС США не видят угрозы для страны и союзников из-за ракетного пуска КНДР

Ракетный пуск КНДР не представлял непосредственной угрозы для США и их союзников, заявило в субботу Индо-Тихоокеанское командование американских ВС... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T15:19

2023-02-18T15:19

2023-02-18T15:25

в мире

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сша

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фумио кисида

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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Ракетный пуск КНДР не представлял непосредственной угрозы для США и их союзников, заявило в субботу Индо-Тихоокеанское командование американских ВС (USINDOPACOM).Согласно заявлению, американская сторона осведомлена о пуске баллистической ракеты КНДР и проводит тесные консультации с Южной Кореей и Японией, а также другими "региональными союзниками и партнерами"."США осуждают эти действия и призывают КНДР воздерживаться от любых дальнейших незаконных и дестабилизирующих актов. Хотя мы пришли к выводу, что случившееся не представляет непосредственной угрозы персоналу или территории США, а также нашим союзникам, мы продолжим следить за ситуацией", - говорится в заявлении американского командования.Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил ранее, что КНДР в субботу пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что выпущенная КНДР баллистическая ракета упала, предположительно, внутри исключительной экономической зоны Японии к западу от острова Хоккайдо.В связи с ракетным испытанием правительство Японии заявило КНДР решительный протест по дипломатическим каналам в Пекине.

https://ria.ru/20230218/natsbezopasnost-1852856354.html

https://ria.ru/20230217/kndr-1852569915.html

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в мире, вооруженные силы сша, сша, кндр (северная корея), япония, южная корея, фумио кисида