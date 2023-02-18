https://ria.ru/20230218/kndr-1852859510.html
В ВС США не видят угрозы для страны и союзников из-за ракетного пуска КНДР
В ВС США не видят угрозы для страны и союзников из-за ракетного пуска КНДР - РИА Новости, 18.02.2023
В ВС США не видят угрозы для страны и союзников из-за ракетного пуска КНДР
Ракетный пуск КНДР не представлял непосредственной угрозы для США и их союзников, заявило в субботу Индо-Тихоокеанское командование американских ВС... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T15:19
2023-02-18T15:19
2023-02-18T15:25
в мире
вооруженные силы сша
сша
кндр (северная корея)
япония
южная корея
фумио кисида
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Ракетный пуск КНДР не представлял непосредственной угрозы для США и их союзников, заявило в субботу Индо-Тихоокеанское командование американских ВС (USINDOPACOM).Согласно заявлению, американская сторона осведомлена о пуске баллистической ракеты КНДР и проводит тесные консультации с Южной Кореей и Японией, а также другими "региональными союзниками и партнерами"."США осуждают эти действия и призывают КНДР воздерживаться от любых дальнейших незаконных и дестабилизирующих актов. Хотя мы пришли к выводу, что случившееся не представляет непосредственной угрозы персоналу или территории США, а также нашим союзникам, мы продолжим следить за ситуацией", - говорится в заявлении американского командования.Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил ранее, что КНДР в субботу пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что выпущенная КНДР баллистическая ракета упала, предположительно, внутри исключительной экономической зоны Японии к западу от острова Хоккайдо.В связи с ракетным испытанием правительство Японии заявило КНДР решительный протест по дипломатическим каналам в Пекине.
https://ria.ru/20230218/natsbezopasnost-1852856354.html
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в мире, вооруженные силы сша, сша, кндр (северная корея), япония, южная корея, фумио кисида
В мире, Вооруженные силы США, США, КНДР (Северная Корея), Япония, Южная Корея, Фумио Кисида
15:19 18.02.2023 (обновлено: 15:25 18.02.2023)
В ВС США не видят угрозы для страны и союзников из-за ракетного пуска КНДР
В ВС США не увидели угрозы для страны и союзников из-за ракетного пуска со стороны КНДР