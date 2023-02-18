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США заподозрили Китай в "нелетальной" помощи России на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 18.02.2023
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США заподозрили Китай в "нелетальной" помощи России на Украине, пишут СМИ
США заподозрили Китай в "нелетальной" помощи России на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 18.02.2023
США заподозрили Китай в "нелетальной" помощи России на Украине, пишут СМИ
США подозревают, что Китай оказывает России "нелетальное" военное содействие в спецоперации на Украине, передает телеканал NBC со ссылкой на четырех... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T23:12
2023-02-18T23:52
в мире
сша
китай
россия
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. США подозревают, что Китай оказывает России "нелетальное" военное содействие в спецоперации на Украине, передает телеканал NBC со ссылкой на четырех американских чиновников. Они отказались раскрывать детали, сообщив только, что поставки могут включать военную форму "или даже бронежилеты". "США считают, что Китай, возможно, оказывает нелетальное военное содействие России… и в администрации обеспокоены тем, что они (китайцы) могут рассматривать возможность летальной помощи", - сказано в сообщении. США многократно предостерегали Китай от помощи России в обходе санкций или ведении военных действий, грозя в том числе потерей иностранных инвестиций. Выступая в субботу на конференции в Мюнхене, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что пока США не наблюдают признаков такого российско-китайского сотрудничества.
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в мире, сша, китай, россия, энтони блинкен
В мире, США, Китай, Россия, Энтони Блинкен
23:12 18.02.2023 (обновлено: 23:52 18.02.2023)
 
США заподозрили Китай в "нелетальной" помощи России на Украине, пишут СМИ

NBC: США подозревают, что КНР оказывает России "нелетальное" военное содействие на Украине

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМобилизованные бойцы ВС РФ в окопах на позициях в южном секторе СВО
Мобилизованные бойцы ВС РФ в окопах на позициях в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
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Мобилизованные бойцы ВС РФ в окопах на позициях в южном секторе СВО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. США подозревают, что Китай оказывает России "нелетальное" военное содействие в спецоперации на Украине, передает телеканал NBC со ссылкой на четырех американских чиновников.
Они отказались раскрывать детали, сообщив только, что поставки могут включать военную форму "или даже бронежилеты".
"США считают, что Китай, возможно, оказывает нелетальное военное содействие России… и в администрации обеспокоены тем, что они (китайцы) могут рассматривать возможность летальной помощи", - сказано в сообщении.
США многократно предостерегали Китай от помощи России в обходе санкций или ведении военных действий, грозя в том числе потерей иностранных инвестиций. Выступая в субботу на конференции в Мюнхене, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что пока США не наблюдают признаков такого российско-китайского сотрудничества.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 22:34
Кулеба рассказал, кто может "сдержать" действия России
 
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