https://ria.ru/20230218/kitay-1852910270.html
США заподозрили Китай в "нелетальной" помощи России на Украине, пишут СМИ
США заподозрили Китай в "нелетальной" помощи России на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 18.02.2023
США заподозрили Китай в "нелетальной" помощи России на Украине, пишут СМИ
США подозревают, что Китай оказывает России "нелетальное" военное содействие в спецоперации на Украине, передает телеканал NBC со ссылкой на четырех... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T23:12
2023-02-18T23:12
2023-02-18T23:52
в мире
сша
китай
россия
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. США подозревают, что Китай оказывает России "нелетальное" военное содействие в спецоперации на Украине, передает телеканал NBC со ссылкой на четырех американских чиновников. Они отказались раскрывать детали, сообщив только, что поставки могут включать военную форму "или даже бронежилеты". "США считают, что Китай, возможно, оказывает нелетальное военное содействие России… и в администрации обеспокоены тем, что они (китайцы) могут рассматривать возможность летальной помощи", - сказано в сообщении. США многократно предостерегали Китай от помощи России в обходе санкций или ведении военных действий, грозя в том числе потерей иностранных инвестиций. Выступая в субботу на конференции в Мюнхене, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что пока США не наблюдают признаков такого российско-китайского сотрудничества.
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РИА Новости
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в мире, сша, китай, россия, энтони блинкен
В мире, США, Китай, Россия, Энтони Блинкен
23:12 18.02.2023 (обновлено: 23:52 18.02.2023)
США заподозрили Китай в "нелетальной" помощи России на Украине, пишут СМИ
NBC: США подозревают, что КНР оказывает России "нелетальное" военное содействие на Украине