https://ria.ru/20230218/kitay-1852812259.html

Китай заинтересован в увеличении числа авиарейсов в Россию, заявил посол

Китай заинтересован в увеличении числа авиарейсов в Россию, заявил посол - РИА Новости, 18.02.2023

Китай заинтересован в увеличении числа авиарейсов в Россию, заявил посол

Китай заинтересован в увеличении числа регулярных и чартерных рейсов в Россию, выполнять их могли бы китайские авиакомпании, заявил РИА Новости посол КНР в... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T04:38

2023-02-18T04:38

2023-02-18T04:52

китай

россия

туризм

в мире

чжан ханьхуэй

игорь моргулов

дмитрий горин

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Китай заинтересован в увеличении числа регулярных и чартерных рейсов в Россию, выполнять их могли бы китайские авиакомпании, заявил РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй."Нужно восстановить те рейсы, которые летали до пандемии. Сейчас нужно делать больше регулярных и чартерных рейсов. Мы приветствуем россиян в Китае. <...> Мы так и предлагали (нарастить количество рейсов. — Прим. ред.), поскольку с вашей стороны много самолетов имеют двойную регистрацию, поэтому таким самолетам трудно летать в Китай. Но при такой ситуации мы предлагали, чтобы наши авиакомпании открыли побольше рейсов между городами", — подчеркнул посол.Ранее глава дипмиссии заявил, что Пекин хотел бы наращивать гуманитарное сотрудничество с Москвой в области образования, туризма и культуры, включая гастроли театральных коллективов и проведение выставок изобразительного искусства.Посол России в КНР Игорь Моргулов говорил РИА Новости, что Москва приветствует решение китайских властей о возобновлении туристических поездок для китайских граждан и ждет скорейшего возобновления поездок российских туристов в Китай.Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в конце января рассказал РИА Новости, что отечественный турбизнес готов в течение месяца наладить все процессы по приему туристов из Китая.

https://ria.ru/20230216/kitay-1852428527.html

https://ria.ru/20230206/kitay-1849949756.html

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китай, россия, в мире, чжан ханьхуэй, игорь моргулов, дмитрий горин