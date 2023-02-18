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Китай заинтересован в увеличении числа авиарейсов в Россию, заявил посол - РИА Новости, 18.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230218/kitay-1852812259.html
Китай заинтересован в увеличении числа авиарейсов в Россию, заявил посол
Китай заинтересован в увеличении числа авиарейсов в Россию, заявил посол - РИА Новости, 18.02.2023
Китай заинтересован в увеличении числа авиарейсов в Россию, заявил посол
Китай заинтересован в увеличении числа регулярных и чартерных рейсов в Россию, выполнять их могли бы китайские авиакомпании, заявил РИА Новости посол КНР в... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T04:38
2023-02-18T04:52
китай
россия
туризм
в мире
чжан ханьхуэй
игорь моргулов
дмитрий горин
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Китай заинтересован в увеличении числа регулярных и чартерных рейсов в Россию, выполнять их могли бы китайские авиакомпании, заявил РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй."Нужно восстановить те рейсы, которые летали до пандемии. Сейчас нужно делать больше регулярных и чартерных рейсов. Мы приветствуем россиян в Китае. &lt;...&gt; Мы так и предлагали (нарастить количество рейсов. — Прим. ред.), поскольку с вашей стороны много самолетов имеют двойную регистрацию, поэтому таким самолетам трудно летать в Китай. Но при такой ситуации мы предлагали, чтобы наши авиакомпании открыли побольше рейсов между городами", — подчеркнул посол.Ранее глава дипмиссии заявил, что Пекин хотел бы наращивать гуманитарное сотрудничество с Москвой в области образования, туризма и культуры, включая гастроли театральных коллективов и проведение выставок изобразительного искусства.Посол России в КНР Игорь Моргулов говорил РИА Новости, что Москва приветствует решение китайских властей о возобновлении туристических поездок для китайских граждан и ждет скорейшего возобновления поездок российских туристов в Китай.Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в конце января рассказал РИА Новости, что отечественный турбизнес готов в течение месяца наладить все процессы по приему туристов из Китая.
https://ria.ru/20230216/kitay-1852428527.html
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китай, россия, в мире, чжан ханьхуэй, игорь моргулов, дмитрий горин
Китай, Россия, Туризм, В мире, Чжан Ханьхуэй, Игорь Моргулов, Дмитрий Горин
04:38 18.02.2023 (обновлено: 04:52 18.02.2023)
 
Китай заинтересован в увеличении числа авиарейсов в Россию, заявил посол

Чжан Ханьхуэй: Китай хотел бы увеличить число регулярных и чартерных авиарейсов в Россию

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Пекина
Международный аэропорт Пекина - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Международный аэропорт Пекина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Китай заинтересован в увеличении числа регулярных и чартерных рейсов в Россию, выполнять их могли бы китайские авиакомпании, заявил РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
"Нужно восстановить те рейсы, которые летали до пандемии. Сейчас нужно делать больше регулярных и чартерных рейсов. Мы приветствуем россиян в Китае. <...> Мы так и предлагали (нарастить количество рейсов. — Прим. ред.), поскольку с вашей стороны много самолетов имеют двойную регистрацию, поэтому таким самолетам трудно летать в Китай. Но при такой ситуации мы предлагали, чтобы наши авиакомпании открыли побольше рейсов между городами", — подчеркнул посол.
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Посол России в КНР Игорь Моргулов говорил РИА Новости, что Москва приветствует решение китайских властей о возобновлении туристических поездок для китайских граждан и ждет скорейшего возобновления поездок российских туристов в Китай.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в конце января рассказал РИА Новости, что отечественный турбизнес готов в течение месяца наладить все процессы по приему туристов из Китая.
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