10:25 18.02.2023 (обновлено: 11:24 18.02.2023)
В Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины прогремели взрывы
Власти Хмельницкой области сообщили о двух взрывах в столице региона
© фото очевидцаДым от взрыва в Хмельницком, Украина
© фото очевидца
Дым от взрыва в Хмельницком, Украина
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Днепропетровской области и в Хмельницком прозвучали взрывы, сообщили украинские СМИ и местные власти.
"Прозвучал взрыв в Хмельницком", — написал глава местной областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram-канале.
Через минуту он сообщил о повторном взрыве в городе.
Жителей призвали оставаться в укрытиях.
Кроме того, хлопки прозвучали и в Днепропетровской области.
"Местные паблики сообщают о взрывах", — говорится в сообщении в Telegram-канале украинского издания "Зеркало недели".
Ранее почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В некоторых регионах ввели превентивные отключения электроэнергии.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщил, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.
Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил в декабре, что полноценное восстановление энергетической системы Украины в сложившейся ситуации невозможно.