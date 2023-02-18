Рейтинг@Mail.ru
В Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 18.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230218/khmelnitskiy-1852830213.html
В Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины прогремели взрывы
В Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 18.02.2023
В Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины прогремели взрывы
В Днепропетровской области и в Хмельницком прозвучали взрывы, сообщили украинские СМИ и местные власти. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T10:25
2023-02-18T11:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
хмельницкий (город)
хмельницкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/12/1852831285_0:743:1200:1418_1920x0_80_0_0_ddda93f0acea98eb5ab10d5eaadca5cb.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Днепропетровской области и в Хмельницком прозвучали взрывы, сообщили украинские СМИ и местные власти. Через минуту он сообщил о повторном взрыве в городе.Жителей призвали оставаться в укрытиях. Кроме того, хлопки прозвучали и в Днепропетровской области. "Местные паблики сообщают о взрывах", — говорится в сообщении в Telegram-канале украинского издания "Зеркало недели".Ранее почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В некоторых регионах ввели превентивные отключения электроэнергии.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщил, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил в декабре, что полноценное восстановление энергетической системы Украины в сложившейся ситуации невозможно.
https://ria.ru/20230210/obekt-1851049774.html
https://ria.ru/20230216/infrastruktura-1852304572.html
украина
хмельницкий (город)
хмельницкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/12/1852831285_0:630:1200:1530_1920x0_80_0_0_c44fb39c3e9b162f1c3620477ae44302.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, хмельницкий (город), хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хмельницкий (город), Хмельницкая область
10:25 18.02.2023 (обновлено: 11:24 18.02.2023)
 
В Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины прогремели взрывы

Власти Хмельницкой области сообщили о двух взрывах в столице региона

© фото очевидцаДым от взрыва в Хмельницком, Украина
Дым от взрыва в Хмельницком, Украина
© фото очевидца
Дым от взрыва в Хмельницком, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Днепропетровской области и в Хмельницком прозвучали взрывы, сообщили украинские СМИ и местные власти.

"Прозвучал взрыв в Хмельницком", — написал глава местной областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram-канале.

Через минуту он сообщил о повторном взрыве в городе.
Жителей призвали оставаться в укрытиях.
Кроме того, хлопки прозвучали и в Днепропетровской области.
"Местные паблики сообщают о взрывах", — говорится в сообщении в Telegram-канале украинского издания "Зеркало недели".
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 10:45Специальная военная операция на Украине
В Днепропетровской области разрушен объект энергетической инфраструктуры
Ранее почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В некоторых регионах ввели превентивные отключения электроэнергии.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщил, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.
Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил в декабре, что полноценное восстановление энергетической системы Украины в сложившейся ситуации невозможно.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 07:19Специальная военная операция на Украине
Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХмельницкий (город)Хмельницкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала