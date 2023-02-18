https://ria.ru/20230218/khmelnitskiy-1852830213.html

В Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины прогремели взрывы

В Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 18.02.2023

В Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины прогремели взрывы

В Днепропетровской области и в Хмельницком прозвучали взрывы, сообщили украинские СМИ и местные власти. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T10:25

2023-02-18T10:25

2023-02-18T11:24

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Днепропетровской области и в Хмельницком прозвучали взрывы, сообщили украинские СМИ и местные власти. Через минуту он сообщил о повторном взрыве в городе.Жителей призвали оставаться в укрытиях. Кроме того, хлопки прозвучали и в Днепропетровской области. "Местные паблики сообщают о взрывах", — говорится в сообщении в Telegram-канале украинского издания "Зеркало недели".Ранее почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В некоторых регионах ввели превентивные отключения электроэнергии.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщил, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил в декабре, что полноценное восстановление энергетической системы Украины в сложившейся ситуации невозможно.

https://ria.ru/20230210/obekt-1851049774.html

https://ria.ru/20230216/infrastruktura-1852304572.html

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Влада Копылова

в мире, украина, хмельницкий (город), хмельницкая область