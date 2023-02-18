https://ria.ru/20230218/kherson-1852872053.html
Сальдо заявил, что совсем скоро Херсон вернется под контроль России
Сальдо заявил, что совсем скоро Херсон вернется под контроль России - РИА Новости, 18.02.2023
Сальдо заявил, что совсем скоро Херсон вернется под контроль России
Херсон будет снова под контролем России совсем скоро, заявил журналистам врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T17:08
2023-02-18T17:08
2023-02-18T17:08
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
владимир сальдо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Херсон будет снова под контролем России совсем скоро, заявил журналистам врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Меня часто спрашивают в последнее время, что я думаю по поводу Херсона. Я думаю одно, что в ближайшее время, уже совсем скоро, Херсон будет снова в полном составе Херсонской области в Российской Федерации", - сказал он. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html
херсон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо
Сальдо заявил, что совсем скоро Херсон вернется под контроль России
Врио главы Херсонской области Сальдо заявил, что Херсон скоро вернется под контроль России