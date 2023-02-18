https://ria.ru/20230218/kherson-1852872053.html

Сальдо заявил, что совсем скоро Херсон вернется под контроль России

Сальдо заявил, что совсем скоро Херсон вернется под контроль России - РИА Новости, 18.02.2023

Сальдо заявил, что совсем скоро Херсон вернется под контроль России

Херсон будет снова под контролем России совсем скоро, заявил журналистам врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T17:08

2023-02-18T17:08

2023-02-18T17:08

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

владимир сальдо

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Херсон будет снова под контролем России совсем скоро, заявил журналистам врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Меня часто спрашивают в последнее время, что я думаю по поводу Херсона. Я думаю одно, что в ближайшее время, уже совсем скоро, Херсон будет снова в полном составе Херсонской области в Российской Федерации", - сказал он. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html

херсон

херсонская область

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Влада Копылова

херсон, херсонская область , владимир сальдо