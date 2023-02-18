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Сальдо заявил, что совсем скоро Херсон вернется под контроль России - РИА Новости, 18.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230218/kherson-1852872053.html
Сальдо заявил, что совсем скоро Херсон вернется под контроль России
Сальдо заявил, что совсем скоро Херсон вернется под контроль России - РИА Новости, 18.02.2023
Сальдо заявил, что совсем скоро Херсон вернется под контроль России
Херсон будет снова под контролем России совсем скоро, заявил журналистам врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T17:08
2023-02-18T17:08
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
владимир сальдо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Херсон будет снова под контролем России совсем скоро, заявил журналистам врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Меня часто спрашивают в последнее время, что я думаю по поводу Херсона. Я думаю одно, что в ближайшее время, уже совсем скоро, Херсон будет снова в полном составе Херсонской области в Российской Федерации", - сказал он. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html
херсон
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херсон, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо
17:08 18.02.2023
 
Сальдо заявил, что совсем скоро Херсон вернется под контроль России

Врио главы Херсонской области Сальдо заявил, что Херсон скоро вернется под контроль России

© РИА Новости / Перейти в медиабанкТанк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости
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Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Херсон будет снова под контролем России совсем скоро, заявил журналистам врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Меня часто спрашивают в последнее время, что я думаю по поводу Херсона. Я думаю одно, что в ближайшее время, уже совсем скоро, Херсон будет снова в полном составе Херсонской области в Российской Федерации", - сказал он.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
Военнослужащие танка Т-72 Вооруженных сил России в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Они выжидают момент". Что намечается в зоне СВО
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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