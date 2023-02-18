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В Херсоне украинский военный за рулем пикапа задавил женщину - РИА Новости, 18.02.2023
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В Херсоне украинский военный за рулем пикапа задавил женщину
В Херсоне украинский военный за рулем пикапа задавил женщину - РИА Новости, 18.02.2023
В Херсоне украинский военный за рулем пикапа задавил женщину
Украинский военный, находясь за рулем пикапа в нетрезвом состоянии, наехал на велосипедистку в Херсоне - пострадавшая погибла, виновник ДТП скрылся с помощью... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T11:12
2023-02-18T11:12
происшествия
херсон
украина
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 фев – РИА Новости. Украинский военный, находясь за рулем пикапа в нетрезвом состоянии, наехал на велосипедистку в Херсоне - пострадавшая погибла, виновник ДТП скрылся с помощью сослуживцев, сообщил в субботу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "По информации от источника в нацполиции Украины, туда поступило сообщение от фельдшера скорой помощи Антона Борисовича Е., о том, что по адресу: город Херсон, улица Белинского 7, имело место ДТП, в котором автомобиль пикап без номеров, под управлением военнослужащего ВСУ, который, в нетрезвом состоянии, не справившись с управлением, совершил наезд на Екатерину Алексеевну М., 1964 года рождения, которая двигалась по дороге на велосипеде. От полученных травм женщина скончалась на месте", - сказал собеседник агентства. По словам источника, водителю пикапа удалось избежать наказания с помощью его сослуживцев. "Чтобы замести все следы, после приехала группа военных, которые забрали пикап, посадили в фургон пьяного военнослужащего и скрылись в неизвестном направлении. Виновник в очередной раз не понес никакой ответственности", - рассказал он.
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происшествия, херсон, украина, вооруженные силы украины
Происшествия, Херсон, Украина, Вооруженные силы Украины
11:12 18.02.2023
 
В Херсоне украинский военный за рулем пикапа задавил женщину

В Херсоне пьяный украинский военный за рулем пикапа задавил велосипедистку

© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 фев – РИА Новости. Украинский военный, находясь за рулем пикапа в нетрезвом состоянии, наехал на велосипедистку в Херсоне - пострадавшая погибла, виновник ДТП скрылся с помощью сослуживцев, сообщил в субботу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"По информации от источника в нацполиции Украины, туда поступило сообщение от фельдшера скорой помощи Антона Борисовича Е., о том, что по адресу: город Херсон, улица Белинского 7, имело место ДТП, в котором автомобиль пикап без номеров, под управлением военнослужащего ВСУ, который, в нетрезвом состоянии, не справившись с управлением, совершил наезд на Екатерину Алексеевну М., 1964 года рождения, которая двигалась по дороге на велосипеде. От полученных травм женщина скончалась на месте", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, водителю пикапа удалось избежать наказания с помощью его сослуживцев. "Чтобы замести все следы, после приехала группа военных, которые забрали пикап, посадили в фургон пьяного военнослужащего и скрылись в неизвестном направлении. Виновник в очередной раз не понес никакой ответственности", - рассказал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
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ПроисшествияХерсонУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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