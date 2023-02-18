https://ria.ru/20230218/kherson-1852834529.html

В Херсоне украинский военный за рулем пикапа задавил женщину

В Херсоне украинский военный за рулем пикапа задавил женщину - РИА Новости, 18.02.2023

В Херсоне украинский военный за рулем пикапа задавил женщину

Украинский военный, находясь за рулем пикапа в нетрезвом состоянии, наехал на велосипедистку в Херсоне - пострадавшая погибла, виновник ДТП скрылся с помощью... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T11:12

2023-02-18T11:12

2023-02-18T11:12

происшествия

херсон

украина

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 фев – РИА Новости. Украинский военный, находясь за рулем пикапа в нетрезвом состоянии, наехал на велосипедистку в Херсоне - пострадавшая погибла, виновник ДТП скрылся с помощью сослуживцев, сообщил в субботу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "По информации от источника в нацполиции Украины, туда поступило сообщение от фельдшера скорой помощи Антона Борисовича Е., о том, что по адресу: город Херсон, улица Белинского 7, имело место ДТП, в котором автомобиль пикап без номеров, под управлением военнослужащего ВСУ, который, в нетрезвом состоянии, не справившись с управлением, совершил наезд на Екатерину Алексеевну М., 1964 года рождения, которая двигалась по дороге на велосипеде. От полученных травм женщина скончалась на месте", - сказал собеседник агентства. По словам источника, водителю пикапа удалось избежать наказания с помощью его сослуживцев. "Чтобы замести все следы, после приехала группа военных, которые забрали пикап, посадили в фургон пьяного военнослужащего и скрылись в неизвестном направлении. Виновник в очередной раз не понес никакой ответственности", - рассказал он.

https://ria.ru/20230218/grabezh-1852819590.html

херсон

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, херсон, украина, вооруженные силы украины