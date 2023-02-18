Рейтинг@Mail.ru
Россия надеется, что Херш выступит на заседании СБ ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 18.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230218/khersh-1852807812.html
Россия надеется, что Херш выступит на заседании СБ ООН, заявил Полянский
Россия надеется, что Херш выступит на заседании СБ ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 18.02.2023
Россия надеется, что Херш выступит на заседании СБ ООН, заявил Полянский
Россия надеется, что автор расследования о подрыве "Северных потоков" американский журналист Сеймур Херш найдет время, чтобы выступить в Совете безопасности... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T01:37
2023-02-18T01:37
в мире
цены на нефть
россия
сша
европа
дмитрий полянский
владимир путин
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_90a87d1b8996749674679a990741880b.jpg
ООН, 18 фев – РИА Новости. Россия надеется, что автор расследования о подрыве "Северных потоков" американский журналист Сеймур Херш найдет время, чтобы выступить в Совете безопасности ООН, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире американской радиостанции WBAI. "Мы все еще надеемся, что господин Херш найдет время и придет, чтобы выступить перед Советом, но мы рассматриваем и некоторые другие варианты", - сказал Полянский. Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20230218/diversiya-1852806156.html
https://ria.ru/20230216/ekologiya-1852488460.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_d6477d9a4af103fc53574d7378000395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, россия, сша, европа, дмитрий полянский, владимир путин, джо байден, совет безопасности оон, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Цены на нефть, Россия, США, Европа, Дмитрий Полянский, Владимир Путин, Джо Байден, Совет Безопасности ООН, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
01:37 18.02.2023
 
Россия надеется, что Херш выступит на заседании СБ ООН, заявил Полянский

Полянский: Россия надеется, что журналист Херш выступит на заседании СБ ООН

© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 фев – РИА Новости. Россия надеется, что автор расследования о подрыве "Северных потоков" американский журналист Сеймур Херш найдет время, чтобы выступить в Совете безопасности ООН, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире американской радиостанции WBAI.
"Мы все еще надеемся, что господин Херш найдет время и придет, чтобы выступить перед Советом, но мы рассматриваем и некоторые другие варианты", - сказал Полянский.
Сессия Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
00:49
Источник в ООН раскрыл планы по расследованию подрыва "Северных потоков"
Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток в Дании
16 февраля, 17:43
В Кремле рассказали об ущербе экологии от диверсии на "Северных потоках"
 
В миреЦены на нефтьРоссияСШАЕвропаДмитрий ПолянскийВладимир ПутинДжо БайденСовет Безопасности ООНГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала