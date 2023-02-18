https://ria.ru/20230218/khersh-1852807812.html

Россия надеется, что Херш выступит на заседании СБ ООН, заявил Полянский

Россия надеется, что Херш выступит на заседании СБ ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 18.02.2023

Россия надеется, что Херш выступит на заседании СБ ООН, заявил Полянский

Россия надеется, что автор расследования о подрыве "Северных потоков" американский журналист Сеймур Херш найдет время, чтобы выступить в Совете безопасности... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T01:37

2023-02-18T01:37

2023-02-18T01:37

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ООН, 18 фев – РИА Новости. Россия надеется, что автор расследования о подрыве "Северных потоков" американский журналист Сеймур Херш найдет время, чтобы выступить в Совете безопасности ООН, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире американской радиостанции WBAI. "Мы все еще надеемся, что господин Херш найдет время и придет, чтобы выступить перед Советом, но мы рассматриваем и некоторые другие варианты", - сказал Полянский. Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230218/diversiya-1852806156.html

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