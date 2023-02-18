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ЦИК Казахстана объявил итоги регистрации партийных списков на выборы - РИА Новости, 18.02.2023
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ЦИК Казахстана объявил итоги регистрации партийных списков на выборы
ЦИК Казахстана объявил итоги регистрации партийных списков на выборы - РИА Новости, 18.02.2023
ЦИК Казахстана объявил итоги регистрации партийных списков на выборы
Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила об итогах регистрации партийных списков на выборы депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента, в... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T08:05
2023-02-18T08:05
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 18 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила об итогах регистрации партийных списков на выборы депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента, в предстоящей кампании примут участие все семь зарегистрированных в стране партий, сообщил в субботу замглавы ЦИК республики Константин Петров. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 января распустил мажилис парламента и назначил внеочередные выборы депутатов палаты на 19 марта. Одновременно с выборами в парламент казахстанцы будут выбирать депутатов маслихатов (местных представительных органов) всех уровней. В Казахстане зарегистрированы семь политических партий: самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и общественное объединение "Партия Respublica". "В семь списков политических партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса парламента страны, включен 281 кандидат", - сказал Петров на заседании. По его словам, в списке партии "Аманат" – 90 человек, "Ак жол" - 54, Народной партии Казахстана - 52, "Ауыл" - 25, ОСДП - 19, "Байтак" - 18 и Respublica - 23. Он отметил, что необходимое представительство женщин, молодежи и лиц с инвалидностью соблюдено каждой политической партией. Средний возраст кандидатов - 45,7 лет, 19 претендентов в депутаты в возрасте до 29 лет. В партийные списки включены 201 мужчина и 80 женщин. Ранее Токаев заявлял, что проведение внеочередных выборов в мажилис и маслихаты связано с одобренной на референдуме 2022 года конституционной реформой. Согласно принятым изменениям в основной закон, теперь 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам. Выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения пройдут по смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам. До внесения этих изменений в законодательство мажилис и маслихаты формировались исключительно по партийным спискам.
https://ria.ru/20230127/kazakhstan-1847762368.html
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60
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
08:05 18.02.2023
 
ЦИК Казахстана объявил итоги регистрации партийных списков на выборы

ЦИК Казахстана объявил итоги регистрации партийных списков на парламентские выборы

© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в медиабанкАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
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АСТАНА, 18 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила об итогах регистрации партийных списков на выборы депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента, в предстоящей кампании примут участие все семь зарегистрированных в стране партий, сообщил в субботу замглавы ЦИК республики Константин Петров.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 января распустил мажилис парламента и назначил внеочередные выборы депутатов палаты на 19 марта. Одновременно с выборами в парламент казахстанцы будут выбирать депутатов маслихатов (местных представительных органов) всех уровней.
Астана - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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ЦИК Казахстана допустил к участию в местных выборах две новые партии
В Казахстане зарегистрированы семь политических партий: самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и общественное объединение "Партия Respublica".
"В семь списков политических партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса парламента страны, включен 281 кандидат", - сказал Петров на заседании.
По его словам, в списке партии "Аманат" – 90 человек, "Ак жол" - 54, Народной партии Казахстана - 52, "Ауыл" - 25, ОСДП - 19, "Байтак" - 18 и Respublica - 23.
Он отметил, что необходимое представительство женщин, молодежи и лиц с инвалидностью соблюдено каждой политической партией. Средний возраст кандидатов - 45,7 лет, 19 претендентов в депутаты в возрасте до 29 лет. В партийные списки включены 201 мужчина и 80 женщин.
Ранее Токаев заявлял, что проведение внеочередных выборов в мажилис и маслихаты связано с одобренной на референдуме 2022 года конституционной реформой. Согласно принятым изменениям в основной закон, теперь 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам. Выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения пройдут по смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам. До внесения этих изменений в законодательство мажилис и маслихаты формировались исключительно по партийным спискам.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 13:03
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