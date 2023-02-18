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Кадыров прокомментировал масштабную смену командующих военными округами - РИА Новости, 18.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230218/kadyrov-1852866281.html
Кадыров прокомментировал масштабную смену командующих военными округами
Кадыров прокомментировал масштабную смену командующих военными округами - РИА Новости, 18.02.2023
Кадыров прокомментировал масштабную смену командующих военными округами
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя масштабную смену командующих военными округами, отметил, что порой перестановки в Министерстве обороны связывают с его... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T16:16
2023-02-18T17:40
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
россия
центральный военный округ
южный военный округ
западный военный округ (зво)
вооруженные силы рф
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ГРОЗНЫЙ, 18 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя масштабную смену командующих военными округами, отметил, что порой перестановки в Министерстве обороны связывают с его заявлениями."Любое назначение в структуре Минобороны в Сети начинают связывать с моими предыдущими высказываниями. Запомните, друзья, мы выполняем приказы, а не обдумываем их. Любое назначение Верховным главнокомандующим, любой приказ, любая задача — каждое из таких решений нами поддерживается. И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью", — написал он в телеграм-канале.Глава Чечни добавил, что у чеченских боевых офицеров, в числе которых и он, хорошее взаимодействие с Минобороны. Он подчеркнул, что имеет доступ к информации о ходе специальной военной операции на Украине и потенциале российской армии, поэтому у него может быть собственное мнение, которое он вправе высказать. Тем не менее, как отметил Кадыров, он не занимается назначением на командные должности или снятием с них.Ранее, в пятницу, Минобороны сообщило, что генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева назначили командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковника Сергея Кузовлева — Южного военного округа (ЮВО), а генерал-лейтенанта Евгения Никифорова — Западного военного округа (ЗВО).
https://ria.ru/20230213/voennye-1851675971.html
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рамзан кадыров, россия, центральный военный округ, южный военный округ, западный военный округ (зво), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Россия, Центральный военный округ, Южный военный округ, Западный военный округ (ЗВО), Вооруженные силы РФ
16:16 18.02.2023 (обновлено: 17:40 18.02.2023)
 
Кадыров прокомментировал масштабную смену командующих военными округами

Глава Чечни Кадыров заявил, что не занимается назначением на командные посты в Минобороны

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 18 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя масштабную смену командующих военными округами, отметил, что порой перестановки в Министерстве обороны связывают с его заявлениями.
"Любое назначение в структуре Минобороны в Сети начинают связывать с моими предыдущими высказываниями. Запомните, друзья, мы выполняем приказы, а не обдумываем их. Любое назначение Верховным главнокомандующим, любой приказ, любая задача — каждое из таких решений нами поддерживается. И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью", — написал он в телеграм-канале.
Танкисты Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 13:08Специальная военная операция на Украине
Российские военные на Украине полностью оснащены, заявил Кадыров
Глава Чечни добавил, что у чеченских боевых офицеров, в числе которых и он, хорошее взаимодействие с Минобороны. Он подчеркнул, что имеет доступ к информации о ходе специальной военной операции на Украине и потенциале российской армии, поэтому у него может быть собственное мнение, которое он вправе высказать. Тем не менее, как отметил Кадыров, он не занимается назначением на командные должности или снятием с них.
Ранее, в пятницу, Минобороны сообщило, что генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева назначили командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковника Сергея Кузовлева — Южного военного округа (ЮВО), а генерал-лейтенанта Евгения Никифорова — Западного военного округа (ЗВО).
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13 февраля, 12:48Специальная военная операция на Украине
Кадыров назвал западные танки, которые получит Украина, ерундой
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровРоссияЦентральный военный округЮжный военный округЗападный военный округ (ЗВО)Вооруженные силы РФ
 
 
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