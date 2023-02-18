https://ria.ru/20230218/kadyrov-1852866281.html

Кадыров прокомментировал масштабную смену командующих военными округами

Кадыров прокомментировал масштабную смену командующих военными округами - РИА Новости, 18.02.2023

Кадыров прокомментировал масштабную смену командующих военными округами

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя масштабную смену командующих военными округами, отметил, что порой перестановки в Министерстве обороны связывают с его... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T16:16

2023-02-18T16:16

2023-02-18T17:40

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

россия

центральный военный округ

южный военный округ

западный военный округ (зво)

вооруженные силы рф

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ГРОЗНЫЙ, 18 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя масштабную смену командующих военными округами, отметил, что порой перестановки в Министерстве обороны связывают с его заявлениями."Любое назначение в структуре Минобороны в Сети начинают связывать с моими предыдущими высказываниями. Запомните, друзья, мы выполняем приказы, а не обдумываем их. Любое назначение Верховным главнокомандующим, любой приказ, любая задача — каждое из таких решений нами поддерживается. И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью", — написал он в телеграм-канале.Глава Чечни добавил, что у чеченских боевых офицеров, в числе которых и он, хорошее взаимодействие с Минобороны. Он подчеркнул, что имеет доступ к информации о ходе специальной военной операции на Украине и потенциале российской армии, поэтому у него может быть собственное мнение, которое он вправе высказать. Тем не менее, как отметил Кадыров, он не занимается назначением на командные должности или снятием с них.Ранее, в пятницу, Минобороны сообщило, что генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева назначили командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковника Сергея Кузовлева — Южного военного округа (ЮВО), а генерал-лейтенанта Евгения Никифорова — Западного военного округа (ЗВО).

https://ria.ru/20230213/voennye-1851675971.html

https://ria.ru/20230213/tanki-1851670829.html

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рамзан кадыров, россия, центральный военный округ, южный военный округ, западный военный округ (зво), вооруженные силы рф