https://ria.ru/20230218/kadyrov-1852866281.html
Кадыров прокомментировал масштабную смену командующих военными округами
Кадыров прокомментировал масштабную смену командующих военными округами - РИА Новости, 18.02.2023
Кадыров прокомментировал масштабную смену командующих военными округами
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя масштабную смену командующих военными округами, отметил, что порой перестановки в Министерстве обороны связывают с его... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T16:16
2023-02-18T16:16
2023-02-18T17:40
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
россия
центральный военный округ
южный военный округ
западный военный округ (зво)
вооруженные силы рф
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ГРОЗНЫЙ, 18 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя масштабную смену командующих военными округами, отметил, что порой перестановки в Министерстве обороны связывают с его заявлениями."Любое назначение в структуре Минобороны в Сети начинают связывать с моими предыдущими высказываниями. Запомните, друзья, мы выполняем приказы, а не обдумываем их. Любое назначение Верховным главнокомандующим, любой приказ, любая задача — каждое из таких решений нами поддерживается. И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью", — написал он в телеграм-канале.Глава Чечни добавил, что у чеченских боевых офицеров, в числе которых и он, хорошее взаимодействие с Минобороны. Он подчеркнул, что имеет доступ к информации о ходе специальной военной операции на Украине и потенциале российской армии, поэтому у него может быть собственное мнение, которое он вправе высказать. Тем не менее, как отметил Кадыров, он не занимается назначением на командные должности или снятием с них.Ранее, в пятницу, Минобороны сообщило, что генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева назначили командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковника Сергея Кузовлева — Южного военного округа (ЮВО), а генерал-лейтенанта Евгения Никифорова — Западного военного округа (ЗВО).
https://ria.ru/20230213/voennye-1851675971.html
https://ria.ru/20230213/tanki-1851670829.html
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рамзан кадыров, россия, центральный военный округ, южный военный округ, западный военный округ (зво), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Россия, Центральный военный округ, Южный военный округ, Западный военный округ (ЗВО), Вооруженные силы РФ
16:16 18.02.2023 (обновлено: 17:40 18.02.2023)
Кадыров прокомментировал масштабную смену командующих военными округами
Глава Чечни Кадыров заявил, что не занимается назначением на командные посты в Минобороны