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В Британии рассказали, когда Киев получит современные истребители - РИА Новости, 18.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230218/istrebiteli-1852834690.html
В Британии рассказали, когда Киев получит современные истребители
В Британии рассказали, когда Киев получит современные истребители - РИА Новости, 18.02.2023
В Британии рассказали, когда Киев получит современные истребители
Украина сможет получить современные истребители только после завершения российской спецоперации, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T11:16
2023-02-18T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
eurofighter typhoon
великобритания
украина
бен уоллес
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украина сможет получить современные истребители только после завершения российской спецоперации, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Spiegel.Он признал, что "быстрых поставок истребителей не будет", по крайней мере, на текущем этапе и "почти наверняка" в ближайшие полгода.Он отметил, что именно к такому консенсусу пришли страны Запада.Тем не менее союзники Украины готовы "сделать этот шаг в какой-то момент", добавил Уоллес.В пятницу днем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна мира пока не готова поставлять его стране военные самолеты. При этом британское правительство объявило о готовности обучать украинских пилотов на западных истребителях, отметил он.Как писали СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу киевскому режиму F-16. При этом президент США Джо Байден отрицательно ответил на прямой вопрос журналистов, будут ли поставлять Украине эти машины.Западные страны постоянно говорят о том, что украинская армия должна победить на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230217/istrebiteli-1852795961.html
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в мире, eurofighter typhoon, великобритания, украина, бен уоллес
Специальная военная операция на Украине, В мире, Eurofighter Typhoon, Великобритания, Украина, Бен Уоллес
11:16 18.02.2023 (обновлено: 12:48 18.02.2023)
 
В Британии рассказали, когда Киев получит современные истребители

Глава Минобороны Британии Уоллес: Киев получит современные истребители после окончания СВО

© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украина сможет получить современные истребители только после завершения российской спецоперации, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Spiegel.
Он признал, что "быстрых поставок истребителей не будет", по крайней мере, на текущем этапе и "почти наверняка" в ближайшие полгода.

"Будем честны, пройдет много времени, прежде чем кто-либо поставит Украине истребители. Тем более современные самолеты, такие как Eurofighter, который мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставлены на Украину только после войны", — заявил глава британского Минобороны.

Он отметил, что именно к такому консенсусу пришли страны Запада.
Тем не менее союзники Украины готовы "сделать этот шаг в какой-то момент", добавил Уоллес.
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США будут приветствовать передачу другими странами истребителей Украине
В пятницу днем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна мира пока не готова поставлять его стране военные самолеты. При этом британское правительство объявило о готовности обучать украинских пилотов на западных истребителях, отметил он.
Как писали СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу киевскому режиму F-16. При этом президент США Джо Байден отрицательно ответил на прямой вопрос журналистов, будут ли поставлять Украине эти машины.
Западные страны постоянно говорят о том, что украинская армия должна победить на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреEurofighter TyphoonВеликобританияУкраинаБен Уоллес
 
 
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