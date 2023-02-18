https://ria.ru/20230218/istrebiteli-1852834690.html

В Британии рассказали, когда Киев получит современные истребители

В Британии рассказали, когда Киев получит современные истребители - РИА Новости, 18.02.2023

В Британии рассказали, когда Киев получит современные истребители

Украина сможет получить современные истребители только после завершения российской спецоперации, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T11:16

2023-02-18T11:16

2023-02-18T12:48

специальная военная операция на украине

в мире

eurofighter typhoon

великобритания

украина

бен уоллес

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украина сможет получить современные истребители только после завершения российской спецоперации, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Spiegel.Он признал, что "быстрых поставок истребителей не будет", по крайней мере, на текущем этапе и "почти наверняка" в ближайшие полгода.Он отметил, что именно к такому консенсусу пришли страны Запада.Тем не менее союзники Украины готовы "сделать этот шаг в какой-то момент", добавил Уоллес.В пятницу днем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна мира пока не готова поставлять его стране военные самолеты. При этом британское правительство объявило о готовности обучать украинских пилотов на западных истребителях, отметил он.Как писали СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу киевскому режиму F-16. При этом президент США Джо Байден отрицательно ответил на прямой вопрос журналистов, будут ли поставлять Украине эти машины.Западные страны постоянно говорят о том, что украинская армия должна победить на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230217/istrebiteli-1852795961.html

https://ria.ru/20230218/sholts-1852828091.html

великобритания

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, eurofighter typhoon, великобритания, украина, бен уоллес