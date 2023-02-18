11:16 18.02.2023 (обновлено: 12:48 18.02.2023)
В Британии рассказали, когда Киев получит современные истребители
Глава Минобороны Британии Уоллес: Киев получит современные истребители после окончания СВО
© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украина сможет получить современные истребители только после завершения российской спецоперации, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Spiegel.
Он признал, что "быстрых поставок истребителей не будет", по крайней мере, на текущем этапе и "почти наверняка" в ближайшие полгода.
"Будем честны, пройдет много времени, прежде чем кто-либо поставит Украине истребители. Тем более современные самолеты, такие как Eurofighter, который мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставлены на Украину только после войны", — заявил глава британского Минобороны.
Он отметил, что именно к такому консенсусу пришли страны Запада.
Тем не менее союзники Украины готовы "сделать этот шаг в какой-то момент", добавил Уоллес.
В пятницу днем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна мира пока не готова поставлять его стране военные самолеты. При этом британское правительство объявило о готовности обучать украинских пилотов на западных истребителях, отметил он.
Как писали СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу киевскому режиму F-16. При этом президент США Джо Байден отрицательно ответил на прямой вопрос журналистов, будут ли поставлять Украине эти машины.
Западные страны постоянно говорят о том, что украинская армия должна победить на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.