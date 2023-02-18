Рейтинг@Mail.ru
США прокомментировали испытания МБР Северной Кореей - РИА Новости, 18.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230218/ispytaniya-1852886677.html
США прокомментировали испытания МБР Северной Кореей
США прокомментировали испытания МБР Северной Кореей - РИА Новости, 18.02.2023
США прокомментировали испытания МБР Северной Кореей
США не видят в проведенных Северной Кореей испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты угрозы для себя или союзников, но решительно их осуждают, заявила РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T18:56
2023-02-18T18:56
в мире
сша
южная корея
япония
оон
кндр (северная корея)
администрация президента сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_146:867:5293:3762_1920x0_80_0_0_8f9dda15b7ea1c53be6f6e023d6c3c62.jpg
ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. США не видят в проведенных Северной Кореей испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты угрозы для себя или союзников, но решительно их осуждают, заявила официальный представитель американского Совета национальной безопасности Эдрианн Уотсон. "США решительно осуждают испытания межконтинентальной баллистической ракеты Корейской Народной Демократической Республикой. Этот запуск представляет собой вопиющее нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в ее заявлении. Она сослалась на заключение Индо-Тихоокеанского командования США о том, что запуск не представляет непосредственной угрозы американским гражданам, территории или союзникам. "(Однако) этот запуск без надобности повышает напряженность и риски дестабилизации региональной ситуации в области безопасности", - добавила Уотсон. США, по ее словам, призывают все страны осудить действия КНДР и призвать ее к "серьезному диалогу". В Белом доме пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности территории США, Южной Кореи и Японии.
https://ria.ru/20230216/seul-1852326019.html
https://ria.ru/20230209/kndr-1850848696.html
сша
южная корея
япония
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_372:0:5388:3762_1920x0_80_0_0_88f1e4dafe4e36f1d732bfc11c29ee80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, южная корея, япония, оон, кндр (северная корея), администрация президента сша
В мире, США, Южная Корея, Япония, ООН, КНДР (Северная Корея), Администрация президента США
18:56 18.02.2023
 
США прокомментировали испытания МБР Северной Кореей

Белый дом: США не видят в испытаниях МБР КНДР угрозы для себя и союзников, но осуждают их

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. США не видят в проведенных Северной Кореей испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты угрозы для себя или союзников, но решительно их осуждают, заявила официальный представитель американского Совета национальной безопасности Эдрианн Уотсон.
"США решительно осуждают испытания межконтинентальной баллистической ракеты Корейской Народной Демократической Республикой. Этот запуск представляет собой вопиющее нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в ее заявлении.
Дорожное движение на одной из улиц Сеула - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 10:06
В Южной Корее назвали КНДР несомненным врагом
Она сослалась на заключение Индо-Тихоокеанского командования США о том, что запуск не представляет непосредственной угрозы американским гражданам, территории или союзникам.
"(Однако) этот запуск без надобности повышает напряженность и риски дестабилизации региональной ситуации в области безопасности", - добавила Уотсон.
США, по ее словам, призывают все страны осудить действия КНДР и призвать ее к "серьезному диалогу". В Белом доме пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности территории США, Южной Кореи и Японии.
Военные в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 14:15
Эксперт предположил, как КНДР используют новые МБР для сдерживания США
 
В миреСШАЮжная КореяЯпонияООНКНДР (Северная Корея)Администрация президента США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала