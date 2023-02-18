https://ria.ru/20230218/ispytaniya-1852886677.html

США прокомментировали испытания МБР Северной Кореей

США прокомментировали испытания МБР Северной Кореей - РИА Новости, 18.02.2023

США прокомментировали испытания МБР Северной Кореей

США не видят в проведенных Северной Кореей испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты угрозы для себя или союзников, но решительно их осуждают, заявила РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T18:56

2023-02-18T18:56

2023-02-18T18:56

в мире

сша

южная корея

япония

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администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. США не видят в проведенных Северной Кореей испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты угрозы для себя или союзников, но решительно их осуждают, заявила официальный представитель американского Совета национальной безопасности Эдрианн Уотсон. "США решительно осуждают испытания межконтинентальной баллистической ракеты Корейской Народной Демократической Республикой. Этот запуск представляет собой вопиющее нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в ее заявлении. Она сослалась на заключение Индо-Тихоокеанского командования США о том, что запуск не представляет непосредственной угрозы американским гражданам, территории или союзникам. "(Однако) этот запуск без надобности повышает напряженность и риски дестабилизации региональной ситуации в области безопасности", - добавила Уотсон. США, по ее словам, призывают все страны осудить действия КНДР и призвать ее к "серьезному диалогу". В Белом доме пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности территории США, Южной Кореи и Японии.

https://ria.ru/20230216/seul-1852326019.html

https://ria.ru/20230209/kndr-1850848696.html

сша

южная корея

япония

кндр (северная корея)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, южная корея, япония, оон, кндр (северная корея), администрация президента сша