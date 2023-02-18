США прокомментировали испытания МБР Северной Кореей
Белый дом: США не видят в испытаниях МБР КНДР угрозы для себя и союзников, но осуждают их
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. США не видят в проведенных Северной Кореей испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты угрозы для себя или союзников, но решительно их осуждают, заявила официальный представитель американского Совета национальной безопасности Эдрианн Уотсон.
"США решительно осуждают испытания межконтинентальной баллистической ракеты Корейской Народной Демократической Республикой. Этот запуск представляет собой вопиющее нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в ее заявлении.
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Она сослалась на заключение Индо-Тихоокеанского командования США о том, что запуск не представляет непосредственной угрозы американским гражданам, территории или союзникам.
"(Однако) этот запуск без надобности повышает напряженность и риски дестабилизации региональной ситуации в области безопасности", - добавила Уотсон.
США, по ее словам, призывают все страны осудить действия КНДР и призвать ее к "серьезному диалогу". В Белом доме пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности территории США, Южной Кореи и Японии.