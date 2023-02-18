В Китае не исключили инцидентов, схожих с ЧП на "Северных потоках"
Ван И: затягивание конфликта на Украине может вызвать повторение ЧП на "Северных потоках"
Место утечки на газопроводе "Северный поток – 2". Архивное фото
ПЕКИН, 18 фев – РИА Новости. Затягивание конфликта на Украине ведет к большему ущербу для Европы, и такие инциденты, как взрыв на "Северных потоках", могут произойти в любое время, заявил член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным дела ЦК КПК Ван И на встрече с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок на полях Мюнхенской конференции.
"Мы понимаем озабоченность европейских стран по поводу украинского кризиса, чем сильнее затягивается этот кризис, тем больший ущерб наносится Европе, и инциденты, подобные взрыву на газопроводах "Северный поток", могут происходить время от времени", - заявил Ван И, слова которого цитирует МИД КНР.
Он указал, что "Китай всегда выступал за содействие примирению и проведению мирных переговоров, независимо от того, насколько сложной будет обстановка, мы не откажемся от этих усилий".
"Мы готовы усиливать взаимодействие с европейскими странами, включая Германию, чтобы способствовать скорейшей разрядке ситуации", - отметил дипломат.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.