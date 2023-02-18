https://ria.ru/20230218/intsidenty-1852835868.html

В Китае не исключили инцидентов, схожих с ЧП на "Северных потоках"

В Китае не исключили инцидентов, схожих с ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 18.02.2023

В Китае не исключили инцидентов, схожих с ЧП на "Северных потоках"

Затягивание конфликта на Украине ведет к большему ущербу для Европы, и такие инциденты, как взрыв на "Северных потоках", могут произойти в любое время, заявил... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T11:29

2023-02-18T11:29

2023-02-18T11:29

специальная военная операция на украине

в мире

ван и (политик)

авария на "северных потоках"

китай

мид кнр

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ПЕКИН, 18 фев – РИА Новости. Затягивание конфликта на Украине ведет к большему ущербу для Европы, и такие инциденты, как взрыв на "Северных потоках", могут произойти в любое время, заявил член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным дела ЦК КПК Ван И на встрече с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок на полях Мюнхенской конференции. "Мы понимаем озабоченность европейских стран по поводу украинского кризиса, чем сильнее затягивается этот кризис, тем больший ущерб наносится Европе, и инциденты, подобные взрыву на газопроводах "Северный поток", могут происходить время от времени", - заявил Ван И, слова которого цитирует МИД КНР. Он указал, что "Китай всегда выступал за содействие примирению и проведению мирных переговоров, независимо от того, насколько сложной будет обстановка, мы не откажемся от этих усилий". "Мы готовы усиливать взаимодействие с европейскими странами, включая Германию, чтобы способствовать скорейшей разрядке ситуации", - отметил дипломат. Ван И с 14 по 22 февраля находится в европейском турне, в ходе которого он посетит с официальными визитами Францию, Италию, Венгрию, Россию, а также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230218/khersh-1852811895.html

https://ria.ru/20230216/terakt-1852553337.html

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ван и (политик), авария на "северных потоках", китай, мид кнр