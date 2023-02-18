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В Китае не исключили инцидентов, схожих с ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 18.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230218/intsidenty-1852835868.html
В Китае не исключили инцидентов, схожих с ЧП на "Северных потоках"
В Китае не исключили инцидентов, схожих с ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 18.02.2023
В Китае не исключили инцидентов, схожих с ЧП на "Северных потоках"
Затягивание конфликта на Украине ведет к большему ущербу для Европы, и такие инциденты, как взрыв на "Северных потоках", могут произойти в любое время, заявил... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T11:29
2023-02-18T11:29
специальная военная операция на украине
в мире
ван и (политик)
авария на "северных потоках"
китай
мид кнр
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ПЕКИН, 18 фев – РИА Новости. Затягивание конфликта на Украине ведет к большему ущербу для Европы, и такие инциденты, как взрыв на "Северных потоках", могут произойти в любое время, заявил член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным дела ЦК КПК Ван И на встрече с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок на полях Мюнхенской конференции. "Мы понимаем озабоченность европейских стран по поводу украинского кризиса, чем сильнее затягивается этот кризис, тем больший ущерб наносится Европе, и инциденты, подобные взрыву на газопроводах "Северный поток", могут происходить время от времени", - заявил Ван И, слова которого цитирует МИД КНР. Он указал, что "Китай всегда выступал за содействие примирению и проведению мирных переговоров, независимо от того, насколько сложной будет обстановка, мы не откажемся от этих усилий". "Мы готовы усиливать взаимодействие с европейскими странами, включая Германию, чтобы способствовать скорейшей разрядке ситуации", - отметил дипломат. Ван И с 14 по 22 февраля находится в европейском турне, в ходе которого он посетит с официальными визитами Францию, Италию, Венгрию, Россию, а также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20230218/khersh-1852811895.html
https://ria.ru/20230216/terakt-1852553337.html
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в мире, ван и (политик), авария на "северных потоках", китай, мид кнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ван И (политик), Авария на "Северных потоках", Китай, МИД КНР
11:29 18.02.2023
 
В Китае не исключили инцидентов, схожих с ЧП на "Северных потоках"

Ван И: затягивание конфликта на Украине может вызвать повторение ЧП на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток – 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток – 2 - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток – 2". Архивное фото
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ПЕКИН, 18 фев – РИА Новости. Затягивание конфликта на Украине ведет к большему ущербу для Европы, и такие инциденты, как взрыв на "Северных потоках", могут произойти в любое время, заявил член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным дела ЦК КПК Ван И на встрече с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок на полях Мюнхенской конференции.
"Мы понимаем озабоченность европейских стран по поводу украинского кризиса, чем сильнее затягивается этот кризис, тем больший ущерб наносится Европе, и инциденты, подобные взрыву на газопроводах "Северный поток", могут происходить время от времени", - заявил Ван И, слова которого цитирует МИД КНР.
Он указал, что "Китай всегда выступал за содействие примирению и проведению мирных переговоров, независимо от того, насколько сложной будет обстановка, мы не откажемся от этих усилий".
"Мы готовы усиливать взаимодействие с европейскими странами, включая Германию, чтобы способствовать скорейшей разрядке ситуации", - отметил дипломат.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 04:06
Вашингтон не признается в подрыве "Северного потока", заявил Херш
Ван И с 14 по 22 февраля находится в европейском турне, в ходе которого он посетит с официальными визитами Францию, Италию, Венгрию, Россию, а также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток
16 февраля, 23:51
Теракт на "Северных потоках" не останется без последствий, заявил Рябков
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВан И (политик)Авария на "Северных потоках"КитайМИД КНР
 
 
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