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ООН выделит 250 миллионов долларов на гумпомощь нуждающимся во всем мире

ООН выделит 250 миллионов долларов на гумпомощь нуждающимся во всем мире - РИА Новости, 18.02.2023

ООН выделит 250 миллионов долларов на гумпомощь нуждающимся во всем мире

Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о выделении 250 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи самым нуждающимся. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T17:36

2023-02-18T17:36

2023-02-18T17:36

в мире

антониу гутерреш

оон

африка

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ООН, 18 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о выделении 250 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи самым нуждающимся. По его словам, эти средства окажут поддержку наиболее уязвимым людям в "некоторых из самых забытых кризисов по всему миру, в том числе тем, кто находится под угрозой голода в Африке".

https://ria.ru/20221111/zerno-1830836645.html

африка

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2023

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в мире, антониу гутерреш, оон, африка