https://ria.ru/20230218/gumpomosch-1852875306.html
ООН выделит 250 миллионов долларов на гумпомощь нуждающимся во всем мире
ООН выделит 250 миллионов долларов на гумпомощь нуждающимся во всем мире - РИА Новости, 18.02.2023
ООН выделит 250 миллионов долларов на гумпомощь нуждающимся во всем мире
Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о выделении 250 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи самым нуждающимся. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T17:36
2023-02-18T17:36
2023-02-18T17:36
в мире
антониу гутерреш
оон
африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_0:126:3399:2038_1920x0_80_0_0_45f32f1fc1aac80bd4a7bcfa6894133b.jpg
ООН, 18 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о выделении 250 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи самым нуждающимся. По его словам, эти средства окажут поддержку наиболее уязвимым людям в "некоторых из самых забытых кризисов по всему миру, в том числе тем, кто находится под угрозой голода в Африке".
https://ria.ru/20221111/zerno-1830836645.html
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_668:0:3399:2048_1920x0_80_0_0_196633188ef837932a94f6f33b859e6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, антониу гутерреш, оон, африка
В мире, Антониу Гутерреш, ООН, Африка
ООН выделит 250 миллионов долларов на гумпомощь нуждающимся во всем мире
Гутерреш объявил о выделении 250 миллионов долларов на гумпомощь нуждающимся во всем мире