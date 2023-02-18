Рейтинг@Mail.ru
ООН выделит 250 миллионов долларов на гумпомощь нуждающимся во всем мире - РИА Новости, 18.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230218/gumpomosch-1852875306.html
ООН выделит 250 миллионов долларов на гумпомощь нуждающимся во всем мире
ООН выделит 250 миллионов долларов на гумпомощь нуждающимся во всем мире - РИА Новости, 18.02.2023
ООН выделит 250 миллионов долларов на гумпомощь нуждающимся во всем мире
Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о выделении 250 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи самым нуждающимся. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T17:36
2023-02-18T17:36
в мире
антониу гутерреш
оон
африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_0:126:3399:2038_1920x0_80_0_0_45f32f1fc1aac80bd4a7bcfa6894133b.jpg
ООН, 18 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о выделении 250 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи самым нуждающимся. По его словам, эти средства окажут поддержку наиболее уязвимым людям в "некоторых из самых забытых кризисов по всему миру, в том числе тем, кто находится под угрозой голода в Африке".
https://ria.ru/20221111/zerno-1830836645.html
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_668:0:3399:2048_1920x0_80_0_0_196633188ef837932a94f6f33b859e6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, антониу гутерреш, оон, африка
В мире, Антониу Гутерреш, ООН, Африка
17:36 18.02.2023
 
ООН выделит 250 миллионов долларов на гумпомощь нуждающимся во всем мире

Гутерреш объявил о выделении 250 миллионов долларов на гумпомощь нуждающимся во всем мире

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о выделении 250 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи самым нуждающимся.
"Сегодня во всем мире 339 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи, что на 25% больше, чем в прошлом году. Сегодня я объявляю о самом крупном выделении средств из нашего Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации – 250 миллионов долларов", - сказал Гутерреш журналистам после участия в саммите Афросоюза.
По его словам, эти средства окажут поддержку наиболее уязвимым людям в "некоторых из самых забытых кризисов по всему миру, в том числе тем, кто находится под угрозой голода в Африке".
Колосья ржи на поле в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября 2022, 15:23
В ООН заявили, что мир нуждается в зерне и удобрениях из России
 
В миреАнтониу ГутеррешООНАфрика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала