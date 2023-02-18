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ВСУ усилили грабеж населения в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 18.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230218/grabezh-1852819590.html
ВСУ усилили грабеж населения в Запорожской области, заявил Рогов
ВСУ усилили грабеж населения в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 18.02.2023
ВСУ усилили грабеж населения в Запорожской области, заявил Рогов
Украинские войска усилили грабеж местного населения в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T08:27
2023-02-18T09:44
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Украинские войска усилили грабеж местного населения в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По словам Рогова, жители подконтрольной Киеву части региона стремятся избежать встречи с военными ВСУ, прячась при их появлении.Он также добавил, что украинская армия пронизана коррупционными схемами, поэтому до обычных солдат практически не доходит положенное снабжение. Запорожская область стала российским регионом по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Киев не признает легитимность этого голосования и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем Москвы находится 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
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запорожская область, владимир рогов, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия
08:27 18.02.2023 (обновлено: 09:44 18.02.2023)
 
ВСУ усилили грабеж населения в Запорожской области, заявил Рогов

Рогов: ВСУ усилили грабеж населения в подконтрольной Киеву части Запорожской области

© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Украинские войска усилили грабеж местного населения в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Украинские оккупанты, выдавая себя за "захистникив" (защитников. — Прим. ред.), нещадно грабят наш край, осознавая, что приближается время, когда им придется поспешно бежать, спасая свои жизни", — сказал он.

По словам Рогова, жители подконтрольной Киеву части региона стремятся избежать встречи с военными ВСУ, прячась при их появлении.
Он также добавил, что украинская армия пронизана коррупционными схемами, поэтому до обычных солдат практически не доходит положенное снабжение.
Запорожская область стала российским регионом по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Киев не признает легитимность этого голосования и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем Москвы находится 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
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