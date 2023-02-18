08:27 18.02.2023 (обновлено: 09:44 18.02.2023)
ВСУ усилили грабеж населения в Запорожской области, заявил Рогов
Рогов: ВСУ усилили грабеж населения в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Украинские военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Украинские войска усилили грабеж местного населения в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Украинские оккупанты, выдавая себя за "захистникив" (защитников. — Прим. ред.), нещадно грабят наш край, осознавая, что приближается время, когда им придется поспешно бежать, спасая свои жизни", — сказал он.
По словам Рогова, жители подконтрольной Киеву части региона стремятся избежать встречи с военными ВСУ, прячась при их появлении.
Он также добавил, что украинская армия пронизана коррупционными схемами, поэтому до обычных солдат практически не доходит положенное снабжение.
Запорожская область стала российским регионом по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Киев не признает легитимность этого голосования и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем Москвы находится 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.