https://ria.ru/20230218/grabezh-1852819590.html

ВСУ усилили грабеж населения в Запорожской области, заявил Рогов

ВСУ усилили грабеж населения в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 18.02.2023

ВСУ усилили грабеж населения в Запорожской области, заявил Рогов

Украинские войска усилили грабеж местного населения в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T08:27

2023-02-18T08:27

2023-02-18T09:44

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Украинские войска усилили грабеж местного населения в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По словам Рогова, жители подконтрольной Киеву части региона стремятся избежать встречи с военными ВСУ, прячась при их появлении.Он также добавил, что украинская армия пронизана коррупционными схемами, поэтому до обычных солдат практически не доходит положенное снабжение. Запорожская область стала российским регионом по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Киев не признает легитимность этого голосования и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем Москвы находится 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html

запорожская область

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, владимир рогов, россия