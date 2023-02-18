https://ria.ru/20230218/gorlovka-1852821290.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 18.02.2023

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в 07.15 обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T08:46

2023-02-18T08:46

2023-02-18T08:46

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849595286_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3ce048d431aff1e4b8b93b89b8aa13bf.jpg

ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска в 07.15 обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.15 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230217/lnr-1852790983.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк