https://ria.ru/20230218/gorlovka-1852821290.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 18.02.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 07.15 обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T08:46
2023-02-18T08:46
2023-02-18T08:46
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска в 07.15 обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.15 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230217/lnr-1852790983.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Горловку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Горловке четыре снаряда