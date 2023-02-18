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Голубев: Ростовская область ежедневно оказывает помощь новым регионам - РИА Новости, 18.02.2023
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Голубев: Ростовская область ежедневно оказывает помощь новым регионам
Голубев: Ростовская область ежедневно оказывает помощь новым регионам - РИА Новости, 18.02.2023
Голубев: Ростовская область ежедневно оказывает помощь новым регионам
Ростовская область в ежедневном режиме оказывает помощь новым российским регионам, рассказал РИА Новости ростовский губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T07:06
2023-02-18T07:06
общество
ростовская область
донецкая народная республика
донбасс
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовская область в ежедневном режиме оказывает помощь новым российским регионам, рассказал РИА Новости ростовский губернатор Василий Голубев. По его словам, из-за близости к Донбассу Ростовская область стала общероссийским логистическим хабом и центром помощи новым регионам. По информации губернатора, в регионе в постоянном режиме работают несколько профильных комиссий, которые отвечают за конкретный участок взаимодействия с Донбассом. Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля прошлого года. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР. По итогам референдумов в сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации.
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ростовская область
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общество, ростовская область, донецкая народная республика, донбасс, василий голубев
Общество, Ростовская область, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Василий Голубев
07:06 18.02.2023
 
Голубев: Ростовская область ежедневно оказывает помощь новым регионам

Голубев: Ростовская область ежедневно оказывает помощь новым регионам России

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовская область в ежедневном режиме оказывает помощь новым российским регионам, рассказал РИА Новости ростовский губернатор Василий Голубев.
По его словам, из-за близости к Донбассу Ростовская область стала общероссийским логистическим хабом и центром помощи новым регионам.
"Мы выполняем и координирующую роль для других субъектов страны в налаживании интеграционных процессов с новыми регионами. Помощь оказываем ежедневно, решаем транспортные вопросы, ищем и поставляем необходимые стройматериалы, оборудование, реализуем совместные культурные проекты", - отметил Голубев.
По информации губернатора, в регионе в постоянном режиме работают несколько профильных комиссий, которые отвечают за конкретный участок взаимодействия с Донбассом.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля прошлого года. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР. По итогам референдумов в сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации.
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