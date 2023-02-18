https://ria.ru/20230218/golubev-1852816094.html

Голубев: Ростовская область ежедневно оказывает помощь новым регионам

Голубев: Ростовская область ежедневно оказывает помощь новым регионам - РИА Новости, 18.02.2023

Голубев: Ростовская область ежедневно оказывает помощь новым регионам

Ростовская область в ежедневном режиме оказывает помощь новым российским регионам, рассказал РИА Новости ростовский губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T07:06

2023-02-18T07:06

2023-02-18T07:06

общество

ростовская область

донецкая народная республика

донбасс

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовская область в ежедневном режиме оказывает помощь новым российским регионам, рассказал РИА Новости ростовский губернатор Василий Голубев. По его словам, из-за близости к Донбассу Ростовская область стала общероссийским логистическим хабом и центром помощи новым регионам. По информации губернатора, в регионе в постоянном режиме работают несколько профильных комиссий, которые отвечают за конкретный участок взаимодействия с Донбассом. Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля прошлого года. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР. По итогам референдумов в сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации.

https://ria.ru/20230217/donbass-1852562877.html

ростовская область

донецкая народная республика

донбасс

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общество, ростовская область, донецкая народная республика, донбасс, василий голубев