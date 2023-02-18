Голубев: Ростовская область ежедневно оказывает помощь новым регионам
Голубев: Ростовская область ежедневно оказывает помощь новым регионам России
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовская область в ежедневном режиме оказывает помощь новым российским регионам, рассказал РИА Новости ростовский губернатор Василий Голубев.
По его словам, из-за близости к Донбассу Ростовская область стала общероссийским логистическим хабом и центром помощи новым регионам.
"Мы выполняем и координирующую роль для других субъектов страны в налаживании интеграционных процессов с новыми регионами. Помощь оказываем ежедневно, решаем транспортные вопросы, ищем и поставляем необходимые стройматериалы, оборудование, реализуем совместные культурные проекты", - отметил Голубев.
По информации губернатора, в регионе в постоянном режиме работают несколько профильных комиссий, которые отвечают за конкретный участок взаимодействия с Донбассом.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля прошлого года. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР. По итогам референдумов в сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации.