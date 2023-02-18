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Неизвестные поместили флаг России на бывший ландтаг в Германии - РИА Новости, 18.02.2023
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Неизвестные поместили флаг России на бывший ландтаг в Германии
Неизвестные поместили флаг России на бывший ландтаг в Германии - РИА Новости, 18.02.2023
Неизвестные поместили флаг России на бывший ландтаг в Германии
На башне здания в городе Потсдаме, где раньше заседал ландтаг и который в народе называют "кремлем" из-за некоторой схожести со знаменитой крепостью в Москве,... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T16:07
2023-02-18T16:38
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БЕРЛИН, 18 фев — РИА Новости. На башне здания в городе Потсдаме, где раньше заседал ландтаг и который в народе называют "кремлем" из-за некоторой схожести со знаменитой крепостью в Москве, появились российский триколор и буквы Z, сообщило агентство DPA.На фотографиях, опубликованных в соцсетях жителями города, видно здание, на башне которого неизвестные разместили российский флаг, прикрепив его к черепице, а также нанесенные красками триколоры на щитах, закрывающих оконные проемы. Ранее они были разрисованы в цветах украинского флага.Помимо этого, неизвестные нанесли на здание знаки Z, но в зеркальном порядке. По данным агентства, флаги появились в прошлый четверг и хорошо видны из центра города, так как бывший ландтаг стоит на возвышенности.Полиция города начала расследование по подозрению в вандализме против неизвестных, предписав хозяину здания удалить символы и триколоры. Примечательно, что после обнаружения в марте прошлого года украинских флагов на оконных щитах расследование не велось.Триколор на здании, где раньше заседал земельный парламент, появляется не впервые. Так, в августе прошлого года на него уже помещали российский флаг при до сих пор не выясненных обстоятельствах. Тогда власти города пояснили, что сейчас здание принадлежит частному владельцу, а вывешивание флага России — неподсудное дело. Позднее стало известно, что пустующим зданием владеет фирма, которая готовит его к реновации.
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в мире, россия, германия, потсдам
В мире, Россия, Германия, Потсдам
16:07 18.02.2023 (обновлено: 16:38 18.02.2023)
 
Неизвестные поместили флаг России на бывший ландтаг в Германии

DPA: российские флаги и буквы Z появились на здании бывшего парламента в Потсдаме

© фото очевидцаРоссийский флаг на башне здания, где ранее заседал ландтаг в городе Потсдаме, Германия
Российский флаг на башне здания, где ранее заседал ландтаг в городе Потсдаме, Германия
© фото очевидца
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БЕРЛИН, 18 фев — РИА Новости. На башне здания в городе Потсдаме, где раньше заседал ландтаг и который в народе называют "кремлем" из-за некоторой схожести со знаменитой крепостью в Москве, появились российский триколор и буквы Z, сообщило агентство DPA.
На фотографиях, опубликованных в соцсетях жителями города, видно здание, на башне которого неизвестные разместили российский флаг, прикрепив его к черепице, а также нанесенные красками триколоры на щитах, закрывающих оконные проемы. Ранее они были разрисованы в цветах украинского флага.
Помимо этого, неизвестные нанесли на здание знаки Z, но в зеркальном порядке.
По данным агентства, флаги появились в прошлый четверг и хорошо видны из центра города, так как бывший ландтаг стоит на возвышенности.
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Триколор на здании, где раньше заседал земельный парламент, появляется не впервые. Так, в августе прошлого года на него уже помещали российский флаг при до сих пор не выясненных обстоятельствах. Тогда власти города пояснили, что сейчас здание принадлежит частному владельцу, а вывешивание флага России — неподсудное дело. Позднее стало известно, что пустующим зданием владеет фирма, которая готовит его к реновации.
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