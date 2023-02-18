https://ria.ru/20230218/germaniya-1852864803.html

Неизвестные поместили флаг России на бывший ландтаг в Германии

Неизвестные поместили флаг России на бывший ландтаг в Германии - РИА Новости, 18.02.2023

Неизвестные поместили флаг России на бывший ландтаг в Германии

На башне здания в городе Потсдаме, где раньше заседал ландтаг и который в народе называют "кремлем" из-за некоторой схожести со знаменитой крепостью в Москве,... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T16:07

2023-02-18T16:07

2023-02-18T16:38

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БЕРЛИН, 18 фев — РИА Новости. На башне здания в городе Потсдаме, где раньше заседал ландтаг и который в народе называют "кремлем" из-за некоторой схожести со знаменитой крепостью в Москве, появились российский триколор и буквы Z, сообщило агентство DPA.На фотографиях, опубликованных в соцсетях жителями города, видно здание, на башне которого неизвестные разместили российский флаг, прикрепив его к черепице, а также нанесенные красками триколоры на щитах, закрывающих оконные проемы. Ранее они были разрисованы в цветах украинского флага.Помимо этого, неизвестные нанесли на здание знаки Z, но в зеркальном порядке. По данным агентства, флаги появились в прошлый четверг и хорошо видны из центра города, так как бывший ландтаг стоит на возвышенности.Полиция города начала расследование по подозрению в вандализме против неизвестных, предписав хозяину здания удалить символы и триколоры. Примечательно, что после обнаружения в марте прошлого года украинских флагов на оконных щитах расследование не велось.Триколор на здании, где раньше заседал земельный парламент, появляется не впервые. Так, в августе прошлого года на него уже помещали российский флаг при до сих пор не выясненных обстоятельствах. Тогда власти города пояснили, что сейчас здание принадлежит частному владельцу, а вывешивание флага России — неподсудное дело. Позднее стало известно, что пустующим зданием владеет фирма, которая готовит его к реновации.

https://ria.ru/20221220/sbu-1839961374.html

https://ria.ru/20221211/z-1837801571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, германия, потсдам