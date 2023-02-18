https://ria.ru/20230218/gadzhet-1852823493.html
Эксперт рассказал, как избавиться от ненужных данных в гаджете
Эксперт рассказал, как избавиться от ненужных данных в гаджете - РИА Новости, 18.02.2023
Эксперт рассказал, как избавиться от ненужных данных в гаджете
Смартфоны стоит сбрасывать до заводских настроек раз в полтора года, это позволит избавиться от невостребованных данных, которые не получилось удалить вручную... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T09:22
2023-02-18T09:22
2023-02-18T15:57
общество
технологии
мегафон
telegram
whatsapp inc.
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Смартфоны стоит сбрасывать до заводских настроек раз в полтора года, это позволит избавиться от невостребованных данных, которые не получилось удалить вручную или с помощью специальных приложений, и освободить память устройства, рассказал РИА Новости руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования "Мегафона" Александр Джакония."Избавиться от невостребованных данных, которые не получилось удалить вручную или с помощью специальных приложений, можно, сбросив смартфон до заводских настроек. Перед началом процесса необходимо обязательно создать резервную копию, содержащую всю важную для вас информацию. Сбрасывать настройки следует, если вы пользуетесь гаджетом уже больше полутора лет", — отметил эксперт.Он пояснил, что смартфон уже давно перестал быть только телефоном для звонков и сообщений. Пользователи активно скачивают приложения, делают фото и снимают видео, в то время как весь контент быстро заполняет свободную память гаджета, замедляя его работу, добавил Джакония.Джакония также советует владельцам гаджетов отключить функцию автозагрузки в мессенджерах. Поскольку она включена по умолчанию, все фото и видео, которые присылают другие контакты, автоматически сохраняются в памяти устройства, также заполняя память. "Например, в настройках Telegram это можно сделать в разделе "Данные и память", в настройках WhatsApp — "Данные и хранилище", — резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20230204/steklo-1849700991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, мегафон, telegram, whatsapp inc.
Общество, Технологии, Мегафон, Telegram, WhatsApp Inc.
09:22 18.02.2023 (обновлено: 15:57 18.02.2023)
Эксперт рассказал, как избавиться от ненужных данных в гаджете
Эксперт Джакония посоветовал сбрасывать гаджет до заводских настроек каждые полтора года
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Смартфоны стоит сбрасывать до заводских настроек раз в полтора года, это позволит избавиться от невостребованных данных, которые не получилось удалить вручную или с помощью специальных приложений, и освободить память устройства, рассказал РИА Новости руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования "Мегафона" Александр Джакония.
"Избавиться от невостребованных данных, которые не получилось удалить вручную или с помощью специальных приложений, можно, сбросив смартфон до заводских настроек. Перед началом процесса необходимо обязательно создать резервную копию, содержащую всю важную для вас информацию. Сбрасывать настройки следует, если вы пользуетесь гаджетом уже больше полутора лет", — отметил эксперт.
Он пояснил, что смартфон уже давно перестал быть только телефоном для звонков и сообщений. Пользователи активно скачивают приложения, делают фото и снимают видео, в то время как весь контент быстро заполняет свободную память гаджета, замедляя его работу, добавил Джакония.
"Самый простой способ освободить память смартфона — это перенести всю информацию на компьютер или съемный носитель. Однако для активных пользователей оптимальным будет использование облачных хранилищ", — сообщил он.
Джакония также советует владельцам гаджетов отключить функцию автозагрузки в мессенджерах. Поскольку она включена по умолчанию, все фото и видео, которые присылают другие контакты, автоматически сохраняются в памяти устройства, также заполняя память. "Например, в настройках Telegram
это можно сделать в разделе "Данные и память", в настройках WhatsApp
— "Данные и хранилище", — резюмировал эксперт.