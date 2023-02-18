https://ria.ru/20230218/g7-1852895180.html
Главы МИД G7 призвали к единому ответу на "безответственное поведение" КНДР
Главы МИД G7 призвали к единому ответу на "безответственное поведение" КНДР - РИА Новости, 18.02.2023
Главы МИД G7 призвали к единому ответу на "безответственное поведение" КНДР
Главы МИД G7 резко осудили очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) КНДР и призвали к "единому ответу международного сообщества на... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T20:01
2023-02-18T20:01
2023-02-18T20:01
в мире
пхеньян
японское море
хоккайдо
хирокадзу мацуно
оон
g7
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 18 фев – РИА Новости. Главы МИД G7 резко осудили очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) КНДР и призвали к "единому ответу международного сообщества на безответственное поведение" Пхеньяна, включая "дальнейшие существенные меры со стороны Совета безопасности ООН". Саммит министров иностранных дел "большой семерки" прошел в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая продлится до 19 февраля. Участники встречи также "призвали Северную Корею полностью соблюдать обязательства, накладываемые соответствующими резолюциями СБ ООН". "Безответственное поведение Северной Кореи требует единого ответа международного сообщества, включая дальнейшие существенные меры со стороны СБ ООН", - подчеркивается в документе. Северная Корея в 17.21 субботы по японскому времени (11.21 мск) осуществила пуск баллистической ракеты, которая, по версии японских военных, принадлежит к классу межконтинентальных. Как сообщил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, "прогнозируемая дальность полета ракеты Северной Кореи составляла около 900 километров, а максимальная высота полета – 5700 километров". Он также подчеркнул, что ракета была выпущена по так называемой навесной траектории и находилась в воздухе 66 минут, упав в Японском море в 200 километрах к западу от острова Осима префектуры Хоккайдо внутри исключительной экономической зоны Японии. В свою очередь, глава японского минобороны отметил, что, по оценкам военных, выпущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета при пуске по обычной траектории способна преодолеть расстояние в 14 тысяч километров и достичь континентальной территории США.
https://ria.ru/20230218/ispytaniya-1852886677.html
https://ria.ru/20230209/kndr-1850848696.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пхеньян, японское море, хоккайдо, хирокадзу мацуно, оон, g7, кндр (северная корея)
В мире, Пхеньян, Японское море, Хоккайдо, Хирокадзу Мацуно, ООН, G7, КНДР (Северная Корея)
Главы МИД G7 призвали к единому ответу на "безответственное поведение" КНДР
Главы МИД G7 призвали к единому ответу, включая меры СБ ООН, на испытание МБР КНДР
ТОКИО, 18 фев – РИА Новости. Главы МИД G7 резко осудили очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) КНДР и призвали к "единому ответу международного сообщества на безответственное поведение" Пхеньяна, включая "дальнейшие существенные меры со стороны Совета безопасности ООН".
"Участники G7 осудили в самых резких выражениях пуск очередной межконтинентальной баллистической ракеты, проведенный 18 февраля 2023 года Северной Кореей. Эти действия являются грубым нарушением положений резолюций СБ ООН и угрожают региональной и международной безопасности и миру", - отмечается в обнародованном заявлении по итогам встречи.
Саммит министров иностранных дел "большой семерки" прошел в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая продлится до 19 февраля.
Участники встречи также "призвали Северную Корею полностью соблюдать обязательства, накладываемые соответствующими резолюциями СБ ООН".
"Безответственное поведение Северной Кореи требует единого ответа международного сообщества, включая дальнейшие существенные меры со стороны СБ ООН", - подчеркивается в документе.
Северная Корея в 17.21 субботы по японскому времени (11.21 мск) осуществила пуск баллистической ракеты, которая, по версии японских военных, принадлежит к классу межконтинентальных.
Как сообщил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно
, "прогнозируемая дальность полета ракеты Северной Кореи составляла около 900 километров, а максимальная высота полета – 5700 километров". Он также подчеркнул, что ракета была выпущена по так называемой навесной траектории и находилась в воздухе 66 минут, упав в Японском море
в 200 километрах к западу от острова Осима префектуры Хоккайдо
внутри исключительной экономической зоны Японии
.
В свою очередь, глава японского минобороны отметил, что, по оценкам военных, выпущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета при пуске по обычной траектории способна преодолеть расстояние в 14 тысяч километров и достичь континентальной территории США
.