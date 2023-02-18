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Главы МИД G7 призвали к единому ответу на "безответственное поведение" КНДР - РИА Новости, 18.02.2023
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Главы МИД G7 призвали к единому ответу на "безответственное поведение" КНДР
Главы МИД G7 призвали к единому ответу на "безответственное поведение" КНДР - РИА Новости, 18.02.2023
Главы МИД G7 призвали к единому ответу на "безответственное поведение" КНДР
Главы МИД G7 резко осудили очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) КНДР и призвали к "единому ответу международного сообщества на... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T20:01
2023-02-18T20:01
в мире
пхеньян
японское море
хоккайдо
хирокадзу мацуно
оон
g7
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 18 фев – РИА Новости. Главы МИД G7 резко осудили очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) КНДР и призвали к "единому ответу международного сообщества на безответственное поведение" Пхеньяна, включая "дальнейшие существенные меры со стороны Совета безопасности ООН". Саммит министров иностранных дел "большой семерки" прошел в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая продлится до 19 февраля. Участники встречи также "призвали Северную Корею полностью соблюдать обязательства, накладываемые соответствующими резолюциями СБ ООН". "Безответственное поведение Северной Кореи требует единого ответа международного сообщества, включая дальнейшие существенные меры со стороны СБ ООН", - подчеркивается в документе. Северная Корея в 17.21 субботы по японскому времени (11.21 мск) осуществила пуск баллистической ракеты, которая, по версии японских военных, принадлежит к классу межконтинентальных. Как сообщил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, "прогнозируемая дальность полета ракеты Северной Кореи составляла около 900 километров, а максимальная высота полета – 5700 километров". Он также подчеркнул, что ракета была выпущена по так называемой навесной траектории и находилась в воздухе 66 минут, упав в Японском море в 200 километрах к западу от острова Осима префектуры Хоккайдо внутри исключительной экономической зоны Японии. В свою очередь, глава японского минобороны отметил, что, по оценкам военных, выпущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета при пуске по обычной траектории способна преодолеть расстояние в 14 тысяч километров и достичь континентальной территории США.
https://ria.ru/20230218/ispytaniya-1852886677.html
https://ria.ru/20230209/kndr-1850848696.html
пхеньян
японское море
хоккайдо
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в мире, пхеньян, японское море, хоккайдо, хирокадзу мацуно, оон, g7, кндр (северная корея)
В мире, Пхеньян, Японское море, Хоккайдо, Хирокадзу Мацуно, ООН, G7, КНДР (Северная Корея)
20:01 18.02.2023
 
Главы МИД G7 призвали к единому ответу на "безответственное поведение" КНДР

Главы МИД G7 призвали к единому ответу, включая меры СБ ООН, на испытание МБР КНДР

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Пхеньян. Архивное фото
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ТОКИО, 18 фев – РИА Новости. Главы МИД G7 резко осудили очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) КНДР и призвали к "единому ответу международного сообщества на безответственное поведение" Пхеньяна, включая "дальнейшие существенные меры со стороны Совета безопасности ООН".
"Участники G7 осудили в самых резких выражениях пуск очередной межконтинентальной баллистической ракеты, проведенный 18 февраля 2023 года Северной Кореей. Эти действия являются грубым нарушением положений резолюций СБ ООН и угрожают региональной и международной безопасности и миру", - отмечается в обнародованном заявлении по итогам встречи.
Саммит министров иностранных дел "большой семерки" прошел в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая продлится до 19 февраля.
Участники встречи также "призвали Северную Корею полностью соблюдать обязательства, накладываемые соответствующими резолюциями СБ ООН".
"Безответственное поведение Северной Кореи требует единого ответа международного сообщества, включая дальнейшие существенные меры со стороны СБ ООН", - подчеркивается в документе.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 18:56
США прокомментировали испытания МБР Северной Кореей
Северная Корея в 17.21 субботы по японскому времени (11.21 мск) осуществила пуск баллистической ракеты, которая, по версии японских военных, принадлежит к классу межконтинентальных.
Как сообщил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, "прогнозируемая дальность полета ракеты Северной Кореи составляла около 900 километров, а максимальная высота полета – 5700 километров". Он также подчеркнул, что ракета была выпущена по так называемой навесной траектории и находилась в воздухе 66 минут, упав в Японском море в 200 километрах к западу от острова Осима префектуры Хоккайдо внутри исключительной экономической зоны Японии.
В свою очередь, глава японского минобороны отметил, что, по оценкам военных, выпущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета при пуске по обычной траектории способна преодолеть расстояние в 14 тысяч километров и достичь континентальной территории США.
Военные в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 14:15
Эксперт предположил, как КНДР используют новые МБР для сдерживания США
 
В миреПхеньянЯпонское мореХоккайдоХирокадзу МацуноООНG7КНДР (Северная Корея)
 
 
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