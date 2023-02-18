https://ria.ru/20230218/g7-1852863571.html

Главы МИД G7 договорились об усилении антироссийских санкций

Главы МИД G7 договорились об усилении антироссийских санкций - РИА Новости, 18.02.2023

Главы МИД G7 договорились об усилении антироссийских санкций

Главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, усилить санкции против России и призвать третьи страны... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T15:59

2023-02-18T15:59

2023-02-18T16:09

в мире

украина

g7

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санкции в отношении россии

экономика

япония

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ТОКИО, 18 фев – РИА Новости. Главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, усилить санкции против России и призвать третьи страны прекратить помощь РФ, сообщил МИД Японии."На настоящей встрече была проведена дискуссия, центром которой стала ситуация на Украине, главы МИД "семерки" договорились укреплять договоренности по поддержанию мирового порядка, основанного на главенстве закона, а также приветствовали приверженность Украины справедливому и прочному миру и пришли к единому мнению о продолжении активного сотрудничества с Украиной для этого. Кроме того, главы МИД G7 вновь подтвердили решимость оказывать помощь Украине", - говорится в заявлении.Стороны "пришли к единому мнению о сохранении и усилении санкций против России, а также о том, чтобы призвать третьи страны прекратить поддерживать Россию". Также главы МИД заявили о "неприемлемости ядерной риторики России" и о том, что применение ядерного оружия "приведет к серьезным последствиям".При этом МИД отмечает, что на встрече было уделено внимание и Индо-Тихоокеанскому региону.В отдельный параграф вынесено положение, что министры "семерки" "привержены сохранению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и выступают категорически против попыток одностороннего изменения статус-кво силой или принуждением".Встреча прошла в Мюнхене, где главы МИД "семерки" принимают участие в конференции по безопасности. Переговоры длились 60 минут.

https://ria.ru/20230217/germaniya-1852726523.html

https://ria.ru/20230216/sanktsii-1852552397.html

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в мире, украина, g7, россия, санкции в отношении россии, экономика, япония, есимаса хаяси