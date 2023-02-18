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Главы МИД G7 договорились об усилении антироссийских санкций
Главы МИД G7 договорились об усилении антироссийских санкций - РИА Новости, 18.02.2023
Главы МИД G7 договорились об усилении антироссийских санкций
Главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, усилить санкции против России и призвать третьи страны... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T15:59
2023-02-18T15:59
2023-02-18T16:09
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g7
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санкции в отношении россии
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япония
есимаса хаяси
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ТОКИО, 18 фев – РИА Новости. Главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, усилить санкции против России и призвать третьи страны прекратить помощь РФ, сообщил МИД Японии."На настоящей встрече была проведена дискуссия, центром которой стала ситуация на Украине, главы МИД "семерки" договорились укреплять договоренности по поддержанию мирового порядка, основанного на главенстве закона, а также приветствовали приверженность Украины справедливому и прочному миру и пришли к единому мнению о продолжении активного сотрудничества с Украиной для этого. Кроме того, главы МИД G7 вновь подтвердили решимость оказывать помощь Украине", - говорится в заявлении.Стороны "пришли к единому мнению о сохранении и усилении санкций против России, а также о том, чтобы призвать третьи страны прекратить поддерживать Россию". Также главы МИД заявили о "неприемлемости ядерной риторики России" и о том, что применение ядерного оружия "приведет к серьезным последствиям".При этом МИД отмечает, что на встрече было уделено внимание и Индо-Тихоокеанскому региону.В отдельный параграф вынесено положение, что министры "семерки" "привержены сохранению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и выступают категорически против попыток одностороннего изменения статус-кво силой или принуждением".Встреча прошла в Мюнхене, где главы МИД "семерки" принимают участие в конференции по безопасности. Переговоры длились 60 минут.
https://ria.ru/20230217/germaniya-1852726523.html
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в мире, украина, g7, россия, санкции в отношении россии, экономика, япония, есимаса хаяси
В мире, Украина, G7, Россия, Санкции в отношении России, Экономика, Япония, Есимаса Хаяси
15:59 18.02.2023 (обновлено: 16:09 18.02.2023)
Главы МИД G7 договорились об усилении антироссийских санкций
Главы МИД G7 договорились о продолжении помощи Украине и усилении антироссийских санкций
ТОКИО, 18 фев – РИА Новости. Главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, усилить санкции против России и призвать третьи страны прекратить помощь РФ, сообщил МИД Японии.
"На настоящей встрече была проведена дискуссия, центром которой стала ситуация на Украине, главы МИД "семерки" договорились укреплять договоренности по поддержанию мирового порядка, основанного на главенстве закона, а также приветствовали приверженность Украины справедливому и прочному миру и пришли к единому мнению о продолжении активного сотрудничества с Украиной для этого. Кроме того, главы МИД G7 вновь подтвердили решимость оказывать помощь Украине", - говорится в заявлении.
Стороны "пришли к единому мнению о сохранении и усилении санкций против России, а также о том, чтобы призвать третьи страны прекратить поддерживать Россию". Также главы МИД заявили о "неприемлемости ядерной риторики России" и о том, что применение ядерного оружия "приведет к серьезным последствиям".
При этом МИД отмечает, что на встрече было уделено внимание и Индо-Тихоокеанскому региону.
"Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил о стремлении продолжить тесное взаимодействие с главами МИД "семерки" не только по вопросам ситуации на Украине, но и для углубления дискуссии по Индо-Тихоокеанскому региону в преддверии проведения встречи министров иностранных дел G7 в Нагано
в апреле и саммита в Хиросиме
в мае", - говорится в сообщении МИД Японии
В отдельный параграф вынесено положение, что министры "семерки" "привержены сохранению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и выступают категорически против попыток одностороннего изменения статус-кво силой или принуждением".
Встреча прошла в Мюнхене
, где главы МИД "семерки" принимают участие в конференции по безопасности. Переговоры длились 60 минут.