https://ria.ru/20230218/evrosoyuz-1852856774.html

В ЕС готовы производить боеприпасы для Украины, заявил Моравецкий

В ЕС готовы производить боеприпасы для Украины, заявил Моравецкий - РИА Новости, 18.02.2023

В ЕС готовы производить боеприпасы для Украины, заявил Моравецкий

Около половины стран Европейского союза согласны организовывать совместные производства боеприпасов для Украины, заявил журналистам премьер-министр Польши... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T14:49

2023-02-18T14:49

2023-02-18T14:49

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евросоюз

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ВАРШАВА, 18 фев – РИА Новости. Около половины стран Европейского союза согласны организовывать совместные производства боеприпасов для Украины, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Мы конструируем, я говорил об этом с премьером Эстонии, так как она поднимает эту тему, коалицию стран, которые были бы готовы производить вместе боеприпасы, финансировать производство боеприпасов в как можно больших объемах", - сказал Моравецкий. Он утверждает, что число согласных с этим стран ЕС растет. "Хотя на последнем саммите Европейского союза лишь несколько стран были за то, чтобы совершать совместные закупки боеприпасов и совместно их производить, инвестировать в производство, сейчас все больше стран согласны с этим", - сказал польский премьер. "Приблизительно могу сказать, что сегодня это уже половина стран ЕС. А еще несколько дней назад было только несколько", - заявил он, отвечая на вопрос, сколько стран поддерживают данную идею. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230203/himars-1849429147.html

https://ria.ru/20230130/postavki-1848505292.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, польша, дмитрий песков, сергей лавров, матеуш моравецкий, евросоюз, нато