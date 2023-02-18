https://ria.ru/20230218/epidemiya-1852813157.html

Байден назвал вооруженное насилие "эпидемией" США

Байден назвал вооруженное насилие "эпидемией" США - РИА Новости, 18.02.2023

Байден назвал вооруженное насилие "эпидемией" США

Президент США Джо Байден после серии инцидентов со стрельбой в Миссисипи назвал насилие с применением огнестрельного оружия в стране "эпидемией", призвав... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T05:25

2023-02-18T05:25

2023-02-18T05:36

в мире

сша

миссисипи

джо байден

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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден после серии инцидентов со стрельбой в Миссисипи назвал насилие с применением огнестрельного оружия в стране "эпидемией", призвав конгресс предпринять шаги для борьбы с ней "уже сейчас"."С начала текущего года миновало 48 дней, а наша страна пережила уже как минимум 73 случая массовых расстрелов. Мыслей и молитв недостаточно. Насилие с применением огнестрельного оружия – это эпидемия, и конгресс должен действовать уже сейчас", - сказал Байден, чье заявление распространил Белый дом.Он также проинформировал, что после стрельбы в Миссисипи федеральные правоохранительные органы находятся в тесном контакте с властями штата. По словам Байдена, он распорядился предоставить местной администрации всю полноту поддержки федеральных властей.В пятницу в результате серии инцидентов со стрельбой в округе Тейт в Миссисипи погибли по меньшей мере шесть человек. Там же был обнаружен и задержан подозреваемый. Его личность и мотивы к настоящему моменту не установлены.

https://ria.ru/20230208/oruzhie-1850449142.html

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сша

миссисипи

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в мире, сша, миссисипи, джо байден