https://ria.ru/20230218/donetsk-1852859848.html

Украинские войска выпустили три снаряда по Петровскому району Донецка

Украинские войска выпустили три снаряда по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 18.02.2023

Украинские войска выпустили три снаряда по Петровскому району Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T15:28

2023-02-18T15:28

2023-02-18T15:28

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.30 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк