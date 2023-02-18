https://ria.ru/20230218/donetsk-1852859848.html
Украинские войска выпустили три снаряда по Петровскому району Донецка
Украинские войска выпустили три снаряда по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 18.02.2023
Украинские войска выпустили три снаряда по Петровскому району Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T15:28
2023-02-18T15:28
2023-02-18T15:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851431051_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_2bf3d43449f47e7692a73548c841acf3.jpg
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.30 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851431051_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_ce9f80bd1fbb126714ae3c7c44569094.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк
Украинские войска выпустили три снаряда по Петровскому району Донецка
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Петровскому району Донецка