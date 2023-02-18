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Ситуация с водоснабжением в Донецке изменится весной, заявил Турчак - РИА Новости, 18.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Ситуация с водоснабжением в Донецке изменится весной, заявил Турчак
Ситуация с водоснабжением в Донецке изменится весной, заявил Турчак - РИА Новости, 18.02.2023
Ситуация с водоснабжением в Донецке изменится весной, заявил Турчак
Ситуация с водоснабжением в Донецке должна измениться весной, сейчас в город военные строители прокладывают новый водовод из Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T00:29
2023-02-18T00:29
специальная военная операция на украине
общество
жкх
донецк
ростовская область
дон
андрей турчак
денис пушилин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ситуация с водоснабжением в Донецке должна измениться весной, сейчас в город военные строители прокладывают новый водовод из Ростовской области, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем Telegram-канале. "Один из самых острых и больных вопросов для жителей Донецка - вода. Вот уже много месяцев ее дают по часам. Укронацисты сделали все, чтобы лишить город водоснабжения. Но уже весной ситуация должна измениться", - написал Турчак. Он отметил, что линия фронта "пока не позволяет восстановить прежние маршруты". "Поэтому сейчас в Донецк наши военные строители прокладывают новый водовод из Ростовской области, из устья Дона. С (врио главы ДНР) Денисом Пушилиным заехали на стройплощадку, посмотрели, как идут работы. Темпы - стахановские. Строители делают все, чтобы Донецк как можно быстрее смог преодолеть дефицит воды и расширить график ее подачи", - добавил политик.
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донецк
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общество, жкх, донецк, ростовская область, дон, андрей турчак, денис пушилин, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, ЖКХ, Донецк, Ростовская область, Дон, Андрей Турчак, Денис Пушилин, Единая Россия
00:29 18.02.2023
 
Ситуация с водоснабжением в Донецке изменится весной, заявил Турчак

Турчак: ситуация с водоснабжением в Донецке должна измениться весной

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ситуация с водоснабжением в Донецке должна измениться весной, сейчас в город военные строители прокладывают новый водовод из Ростовской области, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
"Один из самых острых и больных вопросов для жителей Донецка - вода. Вот уже много месяцев ее дают по часам. Укронацисты сделали все, чтобы лишить город водоснабжения. Но уже весной ситуация должна измениться", - написал Турчак.
Он отметил, что линия фронта "пока не позволяет восстановить прежние маршруты".
"Поэтому сейчас в Донецк наши военные строители прокладывают новый водовод из Ростовской области, из устья Дона. С (врио главы ДНР) Денисом Пушилиным заехали на стройплощадку, посмотрели, как идут работы. Темпы - стахановские. Строители делают все, чтобы Донецк как можно быстрее смог преодолеть дефицит воды и расширить график ее подачи", - добавил политик.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Вчера, 07:08
Голубев рассказал о жителях Донбасса в ПВР Ростовской области
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЖКХДонецкРостовская областьДонАндрей ТурчакДенис ПушилинЕдиная Россия
 
 
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