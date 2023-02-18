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Ситуация с водоснабжением в Донецке изменится весной, заявил Турчак
Ситуация с водоснабжением в Донецке изменится весной, заявил Турчак - РИА Новости, 18.02.2023
Ситуация с водоснабжением в Донецке изменится весной, заявил Турчак
Ситуация с водоснабжением в Донецке должна измениться весной, сейчас в город военные строители прокладывают новый водовод из Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T00:29
2023-02-18T00:29
2023-02-18T00:29
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ситуация с водоснабжением в Донецке должна измениться весной, сейчас в город военные строители прокладывают новый водовод из Ростовской области, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем Telegram-канале. "Один из самых острых и больных вопросов для жителей Донецка - вода. Вот уже много месяцев ее дают по часам. Укронацисты сделали все, чтобы лишить город водоснабжения. Но уже весной ситуация должна измениться", - написал Турчак. Он отметил, что линия фронта "пока не позволяет восстановить прежние маршруты". "Поэтому сейчас в Донецк наши военные строители прокладывают новый водовод из Ростовской области, из устья Дона. С (врио главы ДНР) Денисом Пушилиным заехали на стройплощадку, посмотрели, как идут работы. Темпы - стахановские. Строители делают все, чтобы Донецк как можно быстрее смог преодолеть дефицит воды и расширить график ее подачи", - добавил политик.
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Ситуация с водоснабжением в Донецке изменится весной, заявил Турчак
Турчак: ситуация с водоснабжением в Донецке должна измениться весной