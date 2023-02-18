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Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.02.2023
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Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.02.2023
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 148 боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T11:26
2023-02-18T11:26
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 148 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 24 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник совершил 24 обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпустив 148 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы) и Макеевка (Червоногвардейский район). За прошедшие сутки поступили сведения о ранении мужчины в Кировском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 25 обстрелов.
https://ria.ru/20230218/gorlovka-1852821290.html
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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, происшествия
Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК, Происшествия
11:26 18.02.2023
 
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР

В Донецке заявили, что ВСУ за сутки выпустили 148 боеприпасов по территории ДНР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 148 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 24 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник совершил 24 обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпустив 148 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
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Под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы) и Макеевка (Червоногвардейский район).
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении мужчины в Кировском районе Донецка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 25 обстрелов.
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Донецкая Народная РеспубликаДонецкУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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