Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР
В Донецке заявили, что ВСУ за сутки выпустили 148 боеприпасов по территории ДНР
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 148 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 24 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник совершил 24 обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпустив 148 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы) и Макеевка (Червоногвардейский район).
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении мужчины в Кировском районе Донецка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 25 обстрелов.
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