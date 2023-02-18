https://ria.ru/20230218/donbass-1852835615.html

Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.02.2023

Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 148 боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T11:26

2023-02-18T11:26

2023-02-18T11:26

донецкая народная республика

донецк

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 148 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 24 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник совершил 24 обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпустив 148 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы) и Макеевка (Червоногвардейский район). За прошедшие сутки поступили сведения о ранении мужчины в Кировском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 25 обстрелов.

https://ria.ru/20230218/gorlovka-1852821290.html

https://ria.ru/20230217/lnr-1852790983.html

донецкая народная республика

донецк

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, происшествия