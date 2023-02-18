https://ria.ru/20230218/diversiya-1852806156.html
Источник в ООН раскрыл планы по расследованию подрыва "Северных потоков"
Источник в ООН раскрыл планы по расследованию подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 18.02.2023
Источник в ООН раскрыл планы по расследованию подрыва "Северных потоков"
Проект российской резолюции в Совбезе ООН с призывом создать комиссию по расследованию диверсии на "Северных потоках" предполагает, что в такую комиссию войдут... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T00:49
2023-02-18T00:49
2023-02-18T00:59
россия
сша
европа
владимир путин
алексей миллер
оон
генеральная прокуратура рф
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819280013_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_5c38ed1c8090210ab48a449afca81cd1.jpg
ООН, 18 фев — РИА Новости. Проект российской резолюции в Совбезе ООН с призывом создать комиссию по расследованию диверсии на "Северных потоках" предполагает, что в такую комиссию войдут независимые международные юристы, сообщил РИА Новости источник в организации. По его словам, в проекте резолюции Совбез просит генсека "создать в срочном порядке международную независимую комиссию по расследованию" для всестороннего и беспристрастного международного расследования всех аспектов диверсии на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Документ, как указал источник, нацелен на выявление исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников. Собеседник агентства отметил, что, согласно проекту, комиссия должна состоять из "независимых и международно признанных юристов", которых выберет генсек ООН. При этом глава организации должен будет сообщить в течение 14 дней Совбезу о рекомендациях по модальностям комиссии. По словам собеседника агентства, текст строжайшим образом осуждает подрыв "Северных потоков" и подчеркивает, что речь идет о диверсии, а не стихийном бедствии или техногенной катастрофе. В тексте резолюции также содержится указание на то, что атака на трубопроводы произошла после неоднократных угроз в отношении "Северного потока", звучавших со стороны руководства США, добавил источник. Теракты на российских экспортных трубопроводах произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
https://ria.ru/20230218/polyanskiy-1852805553.html
https://ria.ru/20230216/ekologiya-1852488460.html
россия
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819280013_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_b1ddc7a2f80c315eade148ae6a7c0975.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, европа, владимир путин, алексей миллер, оон, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, в мире
Россия, США, Европа, Владимир Путин, Алексей Миллер, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
00:49 18.02.2023 (обновлено: 00:59 18.02.2023)
Источник в ООН раскрыл планы по расследованию подрыва "Северных потоков"
Россия выступает за расследование диверсии на "Северном потоке" независимыми юристами
ООН, 18 фев — РИА Новости. Проект российской резолюции в Совбезе ООН с призывом создать комиссию по расследованию диверсии на "Северных потоках" предполагает, что в такую комиссию войдут независимые международные юристы, сообщил РИА Новости источник в организации.
По его словам, в проекте резолюции Совбез просит генсека "создать в срочном порядке международную независимую комиссию по расследованию" для всестороннего и беспристрастного международного расследования всех аспектов диверсии на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Документ, как указал источник, нацелен на выявление исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников.
Собеседник агентства отметил, что, согласно проекту, комиссия должна состоять из "независимых и международно признанных юристов", которых выберет генсек ООН. При этом глава организации должен будет сообщить в течение 14 дней Совбезу о рекомендациях по модальностям комиссии.
По словам собеседника агентства, текст строжайшим образом осуждает подрыв "Северных потоков" и подчеркивает, что речь идет о диверсии, а не стихийном бедствии или техногенной катастрофе.
В тексте резолюции также содержится указание на то, что атака на трубопроводы произошла после неоднократных угроз в отношении "Северного потока", звучавших со стороны руководства США
, добавил источник.
Теракты на российских экспортных трубопроводах произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция
, Дания
и Германия
проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.