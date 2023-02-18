https://ria.ru/20230218/diversiya-1852806156.html

Источник в ООН раскрыл планы по расследованию подрыва "Северных потоков"

Источник в ООН раскрыл планы по расследованию подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 18.02.2023

Источник в ООН раскрыл планы по расследованию подрыва "Северных потоков"

Проект российской резолюции в Совбезе ООН с призывом создать комиссию по расследованию диверсии на "Северных потоках" предполагает, что в такую комиссию войдут... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T00:49

2023-02-18T00:49

2023-02-18T00:59

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ООН, 18 фев — РИА Новости. Проект российской резолюции в Совбезе ООН с призывом создать комиссию по расследованию диверсии на "Северных потоках" предполагает, что в такую комиссию войдут независимые международные юристы, сообщил РИА Новости источник в организации. По его словам, в проекте резолюции Совбез просит генсека "создать в срочном порядке международную независимую комиссию по расследованию" для всестороннего и беспристрастного международного расследования всех аспектов диверсии на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Документ, как указал источник, нацелен на выявление исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников. Собеседник агентства отметил, что, согласно проекту, комиссия должна состоять из "независимых и международно признанных юристов", которых выберет генсек ООН. При этом глава организации должен будет сообщить в течение 14 дней Совбезу о рекомендациях по модальностям комиссии. По словам собеседника агентства, текст строжайшим образом осуждает подрыв "Северных потоков" и подчеркивает, что речь идет о диверсии, а не стихийном бедствии или техногенной катастрофе. В тексте резолюции также содержится указание на то, что атака на трубопроводы произошла после неоднократных угроз в отношении "Северного потока", звучавших со стороны руководства США, добавил источник. Теракты на российских экспортных трубопроводах произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.

https://ria.ru/20230218/polyanskiy-1852805553.html

https://ria.ru/20230216/ekologiya-1852488460.html

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россия, сша, европа, владимир путин, алексей миллер, оон, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, в мире