https://ria.ru/20230218/diplomaty-1852905822.html

МИД ответит на решение Нидерландов по высылке российских дипломатов

МИД ответит на решение Нидерландов по высылке российских дипломатов - РИА Новости, 18.02.2023

МИД ответит на решение Нидерландов по высылке российских дипломатов

Россия ответит на решение Нидерландов сократить число российских дипломатов в стране, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T22:02

2023-02-18T22:02

2023-02-18T22:09

нидерланды

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия ответит на решение Нидерландов сократить число российских дипломатов в стране, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Нидерланды ранее решили ограничить число российских дипломатов в стране, около десяти сотрудников посольства России должны будут покинуть королевство.

https://ria.ru/20230206/pomosch-1850159990.html

нидерланды

россия

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нидерланды, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире