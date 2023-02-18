https://ria.ru/20230218/diplomaty-1852905822.html
МИД ответит на решение Нидерландов по высылке российских дипломатов
МИД ответит на решение Нидерландов по высылке российских дипломатов - РИА Новости, 18.02.2023
МИД ответит на решение Нидерландов по высылке российских дипломатов
Россия ответит на решение Нидерландов сократить число российских дипломатов в стране, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T22:02
2023-02-18T22:02
2023-02-18T22:09
нидерланды
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия ответит на решение Нидерландов сократить число российских дипломатов в стране, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Нидерланды ранее решили ограничить число российских дипломатов в стране, около десяти сотрудников посольства России должны будут покинуть королевство.
https://ria.ru/20230206/pomosch-1850159990.html
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нидерланды, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Нидерланды, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
22:02 18.02.2023 (обновлено: 22:09 18.02.2023)
МИД ответит на решение Нидерландов по высылке российских дипломатов
В МИД заявили об ответе на решение Нидерландов по ограничению числа российских дипломатов