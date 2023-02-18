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В Мюнхене началась демонстрация против проходящей в городе конференции - РИА Новости, 18.02.2023
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В Мюнхене началась демонстрация против проходящей в городе конференции
В Мюнхене началась демонстрация против проходящей в городе конференции - РИА Новости, 18.02.2023
В Мюнхене началась демонстрация против проходящей в городе конференции
В столице федеральной земли Бавария собралось множество протестующих из-за проходящей в городе Мюнхенской конференции по безопасности. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T17:12
2023-02-18T21:48
в мире
германия
мюнхен
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БЕРЛИН, 18 фев — РИА Новости. В столице федеральной земли Бавария собралось множество протестующих из-за проходящей в городе Мюнхенской конференции по безопасности.Судя по видео и фото, публикуемых в соцсетях участниками акции, в ней принимают участие свыше тысячи человек.Уточняется, что манифестанты собрались на центральной площади Карлсплатц, откуда направились на площадь перед мюнхенской глиптотекой — музеем древнегреческой и римской скульптуры. Они держат в руках баннеры и плакаты с призывами прекратить милитаризм и поставки оружия на Украину. "Основной целью конференции по безопасности является согласование общей стратегии государств НАТО против их соперников — России и Китайской Народной Республики. Однако прежде всего — для продвижения и оправдания политики вооружения НАТО", — говорится в анонсе организаторов демонстрации "Против конференции по безопасности", опубликованном на сайте левоориентированного движения.Координаторы призывают к мирным переговорам и прекращению поставок оружия Киеву, а также напоминают предысторию конфликта — стремление к независимости Донбасса после госпереворота в Киеве, а также продвижение НАТО на восток, воспринимаемое Россией как угроза.Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует Россия, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции — кризис на Украине.
https://ria.ru/20230217/zapad-1852781552.html
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Митинг в Мюнхене против конференции по безопасности
В столице федеральной земли Бавария собралось множество протестующих из-за проходящей в городе Мюнхенской конференции по безопасности. Судя по видео и фото, публикуемых в соцсетях участниками акции, в ней принимают участие свыше тысячи человек.
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в мире, германия, мюнхен
В мире, Германия, Мюнхен
17:12 18.02.2023 (обновлено: 21:48 18.02.2023)
 
В Мюнхене началась демонстрация против проходящей в городе конференции

В Мюнхене началась демонстрация против проходящей в городе конференции по безопасности

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 фев — РИА Новости. В столице федеральной земли Бавария собралось множество протестующих из-за проходящей в городе Мюнхенской конференции по безопасности.
Судя по видео и фото, публикуемых в соцсетях участниками акции, в ней принимают участие свыше тысячи человек.
Онлайн-сессия Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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Уточняется, что манифестанты собрались на центральной площади Карлсплатц, откуда направились на площадь перед мюнхенской глиптотекой — музеем древнегреческой и римской скульптуры. Они держат в руках баннеры и плакаты с призывами прекратить милитаризм и поставки оружия на Украину.
"Основной целью конференции по безопасности является согласование общей стратегии государств НАТО против их соперников — России и Китайской Народной Республики. Однако прежде всего — для продвижения и оправдания политики вооружения НАТО", — говорится в анонсе организаторов демонстрации "Против конференции по безопасности", опубликованном на сайте левоориентированного движения.
Координаторы призывают к мирным переговорам и прекращению поставок оружия Киеву, а также напоминают предысторию конфликта — стремление к независимости Донбасса после госпереворота в Киеве, а также продвижение НАТО на восток, воспринимаемое Россией как угроза.
Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует Россия, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции — кризис на Украине.
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