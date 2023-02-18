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В ДТП в Бурятии погибли два человека - РИА Новости, 18.02.2023
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В ДТП в Бурятии погибли два человека
В ДТП в Бурятии погибли два человека - РИА Новости, 18.02.2023
В ДТП в Бурятии погибли два человека
Два молодых человека погибли после того, как автомобиль врезался в дорожное ограждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по Бурятии. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T06:01
2023-02-18T06:01
происшествия
прибайкальский район
авто
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toyota corolla
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УЛАН-УДЭ, 18 фев - РИА Новости. Два молодых человека погибли после того, как автомобиль врезался в дорожное ограждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по Бурятии. По данным автоинспекции, авария произошла ночью в субботу в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии. 20-летний водитель автомобиля Toyota Crown, следуя по улице Ленина, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Отмечается, что стаж вождения у водителя был всего год. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.
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происшествия, прибайкальский район, авто, гибдд мвд рф, toyota corolla, россия
Происшествия, Прибайкальский район, Авто, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla, Россия
06:01 18.02.2023
 
В ДТП в Бурятии погибли два человека

ГИБДД: автомобиль врезался в дорожное ограждение в Бурятии, два пассажира погибли

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 18 фев - РИА Новости. Два молодых человека погибли после того, как автомобиль врезался в дорожное ограждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по Бурятии.
По данным автоинспекции, авария произошла ночью в субботу в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии. 20-летний водитель автомобиля Toyota Crown, следуя по улице Ленина, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Отмечается, что стаж вождения у водителя был всего год.
"В результате ДТП скончались два пассажира транспортного средства: молодые люди 19 и 17 лет", - сообщили в региональном ГИБДД.
В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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ПроисшествияПрибайкальский районАвтоГИБДД МВД РФToyota CorollaРоссия
 
 
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