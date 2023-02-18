https://ria.ru/20230218/buryatiya-1852814070.html
В ДТП в Бурятии погибли два человека
В ДТП в Бурятии погибли два человека - РИА Новости, 18.02.2023
В ДТП в Бурятии погибли два человека
Два молодых человека погибли после того, как автомобиль врезался в дорожное ограждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по Бурятии. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T06:01
2023-02-18T06:01
2023-02-18T06:01
происшествия
прибайкальский район
авто
гибдд мвд рф
toyota corolla
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
УЛАН-УДЭ, 18 фев - РИА Новости. Два молодых человека погибли после того, как автомобиль врезался в дорожное ограждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по Бурятии. По данным автоинспекции, авария произошла ночью в субботу в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии. 20-летний водитель автомобиля Toyota Crown, следуя по улице Ленина, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Отмечается, что стаж вождения у водителя был всего год. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.
https://radiosputnik.ria.ru/20230217/dtp-1852721279.html
прибайкальский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, прибайкальский район, авто, гибдд мвд рф, toyota corolla, россия
Происшествия, Прибайкальский район, Авто, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla, Россия
В ДТП в Бурятии погибли два человека
ГИБДД: автомобиль врезался в дорожное ограждение в Бурятии, два пассажира погибли