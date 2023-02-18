https://ria.ru/20230218/buryatiya-1852814070.html

В ДТП в Бурятии погибли два человека

В ДТП в Бурятии погибли два человека - РИА Новости, 18.02.2023

В ДТП в Бурятии погибли два человека

Два молодых человека погибли после того, как автомобиль врезался в дорожное ограждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по Бурятии. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T06:01

2023-02-18T06:01

2023-02-18T06:01

происшествия

прибайкальский район

авто

гибдд мвд рф

toyota corolla

россия

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УЛАН-УДЭ, 18 фев - РИА Новости. Два молодых человека погибли после того, как автомобиль врезался в дорожное ограждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по Бурятии. По данным автоинспекции, авария произошла ночью в субботу в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии. 20-летний водитель автомобиля Toyota Crown, следуя по улице Ленина, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Отмечается, что стаж вождения у водителя был всего год. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

https://radiosputnik.ria.ru/20230217/dtp-1852721279.html

прибайкальский район

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2023

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происшествия, прибайкальский район, авто, гибдд мвд рф, toyota corolla, россия