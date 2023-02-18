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В бундестаге назвали требование Киева о поставке кассетных бомб "неумным" - РИА Новости, 18.02.2023
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В бундестаге назвали требование Киева о поставке кассетных бомб "неумным"
В бундестаге назвали требование Киева о поставке кассетных бомб "неумным" - РИА Новости, 18.02.2023
В бундестаге назвали требование Киева о поставке кассетных бомб "неумным"
Прозвучавшие на Мюнхенской конференции по безопасности требования официального Киева поставить фосфорные и кассетные бомбы – неумные и ошибочные, заявил в... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T22:49
2023-02-18T22:50
в мире
украина
нато
дмитрий кулеба
бундестаг германии
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БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Прозвучавшие на Мюнхенской конференции по безопасности требования официального Киева поставить фосфорные и кассетные бомбы – неумные и ошибочные, заявил в субботу член правящей партии "Зеленые" и глава комитета Бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер. "Украина требует всего. И это требование я считаю ошибочным", - заявил он в интервью телеканалу RTL. По его словам, такие "неумные" требования Киеву невыполнимы и связаны, по всей видимости, с проволочками в поставке танков. Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на полях Мюнхенской конференции попросил поставить Киеву запрещенные во многих странах кассетные снаряды, поскольку такого оружия у Америки и партнеров "на миллионы выстрелов". Украинский же министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил журналистам в кулуарах форума, что Украина не является договорной стороной конвенции по кассетным и фосфорным боеприпасам, а потому с точки зрения закона, как считает Кулеба, поставкам ничего бы не помешало. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230114/soledar-1844832005.html
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в мире, украина, нато, дмитрий кулеба, бундестаг германии, германия
В мире, Украина, НАТО, Дмитрий Кулеба, Бундестаг Германии, Германия
22:49 18.02.2023 (обновлено: 22:50 18.02.2023)
 
В бундестаге назвали требование Киева о поставке кассетных бомб "неумным"

В бундестаге назвали требование Киева о поставке фосфорных и кассетных бомб "неумным"

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Прозвучавшие на Мюнхенской конференции по безопасности требования официального Киева поставить фосфорные и кассетные бомбы – неумные и ошибочные, заявил в субботу член правящей партии "Зеленые" и глава комитета Бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер.
"Украина требует всего. И это требование я считаю ошибочным", - заявил он в интервью телеканалу RTL.
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По его словам, такие "неумные" требования Киеву невыполнимы и связаны, по всей видимости, с проволочками в поставке танков.
"Если они там что-то требуют, это не означает, что это надо выполнять", - добавил он.
Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на полях Мюнхенской конференции попросил поставить Киеву запрещенные во многих странах кассетные снаряды, поскольку такого оружия у Америки и партнеров "на миллионы выстрелов". Украинский же министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил журналистам в кулуарах форума, что Украина не является договорной стороной конвенции по кассетным и фосфорным боеприпасам, а потому с точки зрения закона, как считает Кулеба, поставкам ничего бы не помешало.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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