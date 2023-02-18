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ВСУ применили под Угледаром боеприпас с отравляющим веществом - РИА Новости, 18.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230218/boepripas-1852835387.html
ВСУ применили под Угледаром боеприпас с отравляющим веществом
ВСУ применили под Угледаром боеприпас с отравляющим веществом - РИА Новости, 18.02.2023
ВСУ применили под Угледаром боеприпас с отравляющим веществом
Боевики киевского режима сбросили на позиции союзных сил под Урожайным и Великой Новоселовкой боеприпас с неизвестным отравляющим веществом, сообщили РИА... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T11:23
2023-02-18T12:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. Боевики киевского режима сбросили на позиции союзных сил под Урожайным и Великой Новоселовкой боеприпас с неизвестным отравляющим веществом, сообщили РИА Новости российские военные. "Утром 16 февраля над позициями российских войск под Угледаром появились два ударных коптера противника. Один из коптеров был сразу же сбит, другой успел провести бомбометание и сбросил на наши позиции химический боеприпас", — сообщил собеседник агентства.Двое бойцов, оказавшихся в зоне поражения разорвавшегося снаряда, получили ожоги легких."Кроме того, у них наблюдаются все признаки отравления — рвота и раздражение слизистых", — уточнил военный. Остатки сдетонировавшего боеприпаса и снаряда со сбитого коптера направили на экспертизу для изучения.В распоряжении РИА Новости оказались фото примененного химического боеприпаса.Шестого февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о фактах применения Киевом химического оружия. Украинские военные сбрасывают его с беспилотников в районах расположения подразделений российских Вооруженных сил. К тому моменту сообщения о таких атаках поступали от бойцов как минимум три недели.Как отметил командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, речь идет о самодельных боеприпасах, из-за воздействия которых у людей появляются рвота и потеря сознания. Он уточнил, что "страшного эффекта они не несут".Следственный комитет начал расследование применения ВСУ химоружия.
https://ria.ru/20230208/dannye-1850677880.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
11:23 18.02.2023 (обновлено: 12:37 18.02.2023)
 
ВСУ применили под Угледаром боеприпас с отравляющим веществом

Боевики киевского режима применили под Угледаром боеприпас с отравляющим веществом

© РИА НовостиБоеприпас с неизвестным отравляющим веществом, сброшенный на позиции российских войск
Боеприпас с неизвестным отравляющим веществом, сброшенный на позиции российских войск - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости
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ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. Боевики киевского режима сбросили на позиции союзных сил под Урожайным и Великой Новоселовкой боеприпас с неизвестным отравляющим веществом, сообщили РИА Новости российские военные.
"Утром 16 февраля над позициями российских войск под Угледаром появились два ударных коптера противника. Один из коптеров был сразу же сбит, другой успел провести бомбометание и сбросил на наши позиции химический боеприпас", — сообщил собеседник агентства.
Двое бойцов, оказавшихся в зоне поражения разорвавшегося снаряда, получили ожоги легких.
"Кроме того, у них наблюдаются все признаки отравления — рвота и раздражение слизистых", — уточнил военный.
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Остатки сдетонировавшего боеприпаса и снаряда со сбитого коптера направили на экспертизу для изучения.
В распоряжении РИА Новости оказались фото примененного химического боеприпаса.
Шестого февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о фактах применения Киевом химического оружия. Украинские военные сбрасывают его с беспилотников в районах расположения подразделений российских Вооруженных сил. К тому моменту сообщения о таких атаках поступали от бойцов как минимум три недели.
Как отметил командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, речь идет о самодельных боеприпасах, из-за воздействия которых у людей появляются рвота и потеря сознания. Он уточнил, что "страшного эффекта они не несут".
Следственный комитет начал расследование применения ВСУ химоружия.
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