https://ria.ru/20230218/blinken-1852838782.html

Блинкен обвинил Россию в попытках дестабилизировать правительство Молдавии

Блинкен обвинил Россию в попытках дестабилизировать правительство Молдавии - РИА Новости, 18.02.2023

Блинкен обвинил Россию в попытках дестабилизировать правительство Молдавии

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Вашингтон обеспокоен попытками России дестабилизировать молдавское... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T11:51

2023-02-18T11:51

2023-02-18T11:51

в мире

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майя санду

энтони блинкен

владимир зеленский

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КИШИНЕВ, 18 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Вашингтон обеспокоен попытками России дестабилизировать молдавское правительство. Президент Майя Санду встретилась с госсекретарем США Блинкеном на Мюнхенской конференции по безопасности. Видеозапись этой встречи была опубликована на странице администрации президента Молдавии. "Мы поддерживаем очень важные реформы, которые проводит президент и правительство. В то же время мы глубоко обеспокоены попытками дестабилизировать правительство, которые идут со стороны России. Мы ценим усилия Молдавии для защиты от этого", - заявил Блинкен. Он отметил, что речь также шла об экономике, энергетическом кризисе и проблемах в области безопасности, с которыми сталкивается Молдавия. Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует РФ, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции - кризис на Украине. На прошлогодней конференции в Мюнхене Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия.

https://ria.ru/20230217/sanktsii-1852767037.html

https://ria.ru/20230217/nato-1852673403.html

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россия

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, сша, майя санду, энтони блинкен, владимир зеленский