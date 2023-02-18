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Блинкен обвинил Россию в попытках дестабилизировать правительство Молдавии - РИА Новости, 18.02.2023
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Блинкен обвинил Россию в попытках дестабилизировать правительство Молдавии
Блинкен обвинил Россию в попытках дестабилизировать правительство Молдавии - РИА Новости, 18.02.2023
Блинкен обвинил Россию в попытках дестабилизировать правительство Молдавии
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Вашингтон обеспокоен попытками России дестабилизировать молдавское... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T11:51
2023-02-18T11:51
в мире
молдавия
россия
сша
майя санду
энтони блинкен
владимир зеленский
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КИШИНЕВ, 18 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Вашингтон обеспокоен попытками России дестабилизировать молдавское правительство. Президент Майя Санду встретилась с госсекретарем США Блинкеном на Мюнхенской конференции по безопасности. Видеозапись этой встречи была опубликована на странице администрации президента Молдавии. "Мы поддерживаем очень важные реформы, которые проводит президент и правительство. В то же время мы глубоко обеспокоены попытками дестабилизировать правительство, которые идут со стороны России. Мы ценим усилия Молдавии для защиты от этого", - заявил Блинкен. Он отметил, что речь также шла об экономике, энергетическом кризисе и проблемах в области безопасности, с которыми сталкивается Молдавия. Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует РФ, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции - кризис на Украине. На прошлогодней конференции в Мюнхене Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия.
https://ria.ru/20230217/sanktsii-1852767037.html
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в мире, молдавия, россия, сша, майя санду, энтони блинкен, владимир зеленский
В мире, Молдавия, Россия, США, Майя Санду, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский
11:51 18.02.2023
 
Блинкен обвинил Россию в попытках дестабилизировать правительство Молдавии

Блинкен заявил, что Россия якобы пытается дестабилизировать правительство Молдавии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Вашингтон обеспокоен попытками России дестабилизировать молдавское правительство.
Президент Майя Санду встретилась с госсекретарем США Блинкеном на Мюнхенской конференции по безопасности. Видеозапись этой встречи была опубликована на странице администрации президента Молдавии.
Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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Глава парламента Молдавии допустил возможность ввода санкций против России
"Мы поддерживаем очень важные реформы, которые проводит президент и правительство. В то же время мы глубоко обеспокоены попытками дестабилизировать правительство, которые идут со стороны России. Мы ценим усилия Молдавии для защиты от этого", - заявил Блинкен.
Он отметил, что речь также шла об экономике, энергетическом кризисе и проблемах в области безопасности, с которыми сталкивается Молдавия.
"Мы говорили о проблемах безопасности, с которыми сталкиваемся мы и весь регион, а также об усилиях, предпринимаемых кишиневскими властями для укрепления верховенства закона, модернизации экономики и обеспечения безопасности наших граждан", — отметила Санду.
Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует РФ, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции - кризис на Украине. На прошлогодней конференции в Мюнхене Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия.
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В миреМолдавияРоссияСШАМайя СандуЭнтони БлинкенВладимир Зеленский
 
 
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