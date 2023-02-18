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Бербок рассказала, как Россия может "осчастливить весь мир" - РИА Новости, 18.02.2023
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Бербок рассказала, как Россия может "осчастливить весь мир"
Бербок рассказала, как Россия может "осчастливить весь мир" - РИА Новости, 18.02.2023
Бербок рассказала, как Россия может "осчастливить весь мир"
Москва может повернуть свою точку зрения на "360 градусов" и осчастливить этим весь мир, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на панельной дискуссии... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T19:22
2023-02-18T20:54
германия
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
анналена бербок
мид германии
в мире
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БЕРЛИН, 18 фев — РИА Новости. Москва может повернуть свою точку зрения на "360 градусов" и осчастливить этим весь мир, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности. "Если он (Владимир Путин. — Прим. ред.) не изменит свою позицию на 360 градусов, то нет", — ответила она на вопрос, возможна ли безопасность Украины в долгосрочной перспективе.Глава немецкой дипломатии отметила, что все же верит в "способность людей меняться", и привела в пример Германию, которая отказалась от своих принципов не поставлять оружие в зоны конфликта. Помимо этого, министр заявила, что Германия не могла сохранить нейтралитет в конфликте на Украине, иначе это означало бы "принять сторону России".В круге 360 градусов, поэтому использование подобного выражения в речи означает полный оборот и возвращение на место, откуда ведется отсчет. Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует Россия, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции — кризис на Украине.
https://ria.ru/20230217/myunkhen-1852124450.html
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германия, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, анналена бербок, мид германии, в мире
Германия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Анналена Бербок, МИД Германии, В мире
19:22 18.02.2023 (обновлено: 20:54 18.02.2023)
 
Бербок рассказала, как Россия может "осчастливить весь мир"

Глава МИД Германии Бербок призвала Путина изменить политику на 360 градусов

© AP Photo / Jean-Francois BadiasМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 фев — РИА Новости. Москва может повернуть свою точку зрения на "360 градусов" и осчастливить этим весь мир, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности.
"Если он (Владимир Путин. — Прим. ред.) не изменит свою позицию на 360 градусов, то нет", — ответила она на вопрос, возможна ли безопасность Украины в долгосрочной перспективе.
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 01:43
Международная конференция по политике безопасности в Мюнхене
Глава немецкой дипломатии отметила, что все же верит в "способность людей меняться", и привела в пример Германию, которая отказалась от своих принципов не поставлять оружие в зоны конфликта.

"Поэтому я и говорю: можно измениться на 360 градусов — стоит только захотеть. И президент Путин может это сделать, он может принять собственные решения и целиком изменить свой курс на 360 градусов. И уже завтра весь мир был бы счастлив по этому поводу", — сказала Бербок.

Помимо этого, министр заявила, что Германия не могла сохранить нейтралитет в конфликте на Украине, иначе это означало бы "принять сторону России".
В круге 360 градусов, поэтому использование подобного выражения в речи означает полный оборот и возвращение на место, откуда ведется отсчет.
Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует Россия, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции — кризис на Украине.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
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ГерманияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинАнналена БербокМИД ГерманииВ мире
 
 
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