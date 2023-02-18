https://ria.ru/20230218/berbok-1852890182.html

Бербок рассказала, как Россия может "осчастливить весь мир"

Бербок рассказала, как Россия может "осчастливить весь мир" - РИА Новости, 18.02.2023

Бербок рассказала, как Россия может "осчастливить весь мир"

Москва может повернуть свою точку зрения на "360 градусов" и осчастливить этим весь мир, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на панельной дискуссии... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T19:22

2023-02-18T19:22

2023-02-18T20:54

германия

украина

россия

владимир зеленский

владимир путин

анналена бербок

мид германии

в мире

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БЕРЛИН, 18 фев — РИА Новости. Москва может повернуть свою точку зрения на "360 градусов" и осчастливить этим весь мир, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности. "Если он (Владимир Путин. — Прим. ред.) не изменит свою позицию на 360 градусов, то нет", — ответила она на вопрос, возможна ли безопасность Украины в долгосрочной перспективе.Глава немецкой дипломатии отметила, что все же верит в "способность людей меняться", и привела в пример Германию, которая отказалась от своих принципов не поставлять оружие в зоны конфликта. Помимо этого, министр заявила, что Германия не могла сохранить нейтралитет в конфликте на Украине, иначе это означало бы "принять сторону России".В круге 360 градусов, поэтому использование подобного выражения в речи означает полный оборот и возвращение на место, откуда ведется отсчет. Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует Россия, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции — кризис на Украине.

https://ria.ru/20230217/myunkhen-1852124450.html

https://ria.ru/20230212/berbok-1851467523.html

германия

украина

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, анналена бербок, мид германии, в мире