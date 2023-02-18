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Белый дом допустил обращение Байдена к Путину в речи в Польше

Белый дом допустил обращение Байдена к Путину в речи в Польше - РИА Новости, 18.02.2023

Белый дом допустил обращение Байдена к Путину в речи в Польше

Речь президента США Джо Байдена, приуроченная к годовщине конфликта на Украине, может включать обращение к российскому коллеге Владимиру Путину и народу России, РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T23:32

2023-02-18T23:32

2023-02-18T23:55

в мире

украина

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владимир путин

джо байден

джон кирби

нато

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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Речь президента США Джо Байдена, приуроченная к годовщине конфликта на Украине, может включать обращение к российскому коллеге Владимиру Путину и народу России, сказал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби. Выступление станет частью намеченного на следующую неделю визита Байдена в Польшу, где он также встретится с лидерами восточноевропейских стран-членов НАТО. "Я бы подозревал, что вы услышите от него послание господину Путину и российскому народу", - сказал Кирби, которого цитирует в субботу Белый дом. Подробностей он не привел, но США не раз говорили, что для прекращения конфликта на Украине достаточно приказа Путина об отводе войск с занятых территорий. Американские власти дают понять, что втягиваться в непосредственное противостояние ни они, ни их союзники по НАТО не желают, но будут всемерно поддерживать Украине, сколько потребуется для нанесения России "стратегического поражения".

https://ria.ru/20230218/khersh-1852819720.html

украина

польша

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, польша, сша, владимир путин, джо байден, джон кирби, нато, администрация президента сша