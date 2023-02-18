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Белый дом допустил обращение Байдена к Путину в речи в Польше - РИА Новости, 18.02.2023
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Белый дом допустил обращение Байдена к Путину в речи в Польше
Белый дом допустил обращение Байдена к Путину в речи в Польше - РИА Новости, 18.02.2023
Белый дом допустил обращение Байдена к Путину в речи в Польше
Речь президента США Джо Байдена, приуроченная к годовщине конфликта на Украине, может включать обращение к российскому коллеге Владимиру Путину и народу России, РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T23:32
2023-02-18T23:55
в мире
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джон кирби
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Речь президента США Джо Байдена, приуроченная к годовщине конфликта на Украине, может включать обращение к российскому коллеге Владимиру Путину и народу России, сказал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби. Выступление станет частью намеченного на следующую неделю визита Байдена в Польшу, где он также встретится с лидерами восточноевропейских стран-членов НАТО. "Я бы подозревал, что вы услышите от него послание господину Путину и российскому народу", - сказал Кирби, которого цитирует в субботу Белый дом. Подробностей он не привел, но США не раз говорили, что для прекращения конфликта на Украине достаточно приказа Путина об отводе войск с занятых территорий. Американские власти дают понять, что втягиваться в непосредственное противостояние ни они, ни их союзники по НАТО не желают, но будут всемерно поддерживать Украине, сколько потребуется для нанесения России "стратегического поражения".
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в мире, украина, польша, сша, владимир путин, джо байден, джон кирби, нато, администрация президента сша
В мире, Украина, Польша, США, Владимир Путин, Джо Байден, Джон Кирби, НАТО, Администрация президента США
23:32 18.02.2023 (обновлено: 23:55 18.02.2023)
 
Белый дом допустил обращение Байдена к Путину в речи в Польше

Белый дом заявил о намерении Байдена обратиться к Путину в выступлении в Польше

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Речь президента США Джо Байдена, приуроченная к годовщине конфликта на Украине, может включать обращение к российскому коллеге Владимиру Путину и народу России, сказал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.
Выступление станет частью намеченного на следующую неделю визита Байдена в Польшу, где он также встретится с лидерами восточноевропейских стран-членов НАТО.
"Я бы подозревал, что вы услышите от него послание господину Путину и российскому народу", - сказал Кирби, которого цитирует в субботу Белый дом.
Подробностей он не привел, но США не раз говорили, что для прекращения конфликта на Украине достаточно приказа Путина об отводе войск с занятых территорий. Американские власти дают понять, что втягиваться в непосредственное противостояние ни они, ни их союзники по НАТО не желают, но будут всемерно поддерживать Украине, сколько потребуется для нанесения России "стратегического поражения".
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 08:27
США сплотили российский народ вокруг Путина, считает Херш
 
В миреУкраинаПольшаСШАВладимир ПутинДжо БайденДжон КирбиНАТОАдминистрация президента США
 
 
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