https://ria.ru/20230218/bayden-1852911687.html
Белый дом допустил обращение Байдена к Путину в речи в Польше
Белый дом допустил обращение Байдена к Путину в речи в Польше - РИА Новости, 18.02.2023
Белый дом допустил обращение Байдена к Путину в речи в Польше
Речь президента США Джо Байдена, приуроченная к годовщине конфликта на Украине, может включать обращение к российскому коллеге Владимиру Путину и народу России, РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T23:32
2023-02-18T23:32
2023-02-18T23:55
в мире
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нато
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Речь президента США Джо Байдена, приуроченная к годовщине конфликта на Украине, может включать обращение к российскому коллеге Владимиру Путину и народу России, сказал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби. Выступление станет частью намеченного на следующую неделю визита Байдена в Польшу, где он также встретится с лидерами восточноевропейских стран-членов НАТО. "Я бы подозревал, что вы услышите от него послание господину Путину и российскому народу", - сказал Кирби, которого цитирует в субботу Белый дом. Подробностей он не привел, но США не раз говорили, что для прекращения конфликта на Украине достаточно приказа Путина об отводе войск с занятых территорий. Американские власти дают понять, что втягиваться в непосредственное противостояние ни они, ни их союзники по НАТО не желают, но будут всемерно поддерживать Украине, сколько потребуется для нанесения России "стратегического поражения".
https://ria.ru/20230218/khersh-1852819720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, сша, владимир путин, джо байден, джон кирби, нато, администрация президента сша
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23:32 18.02.2023 (обновлено: 23:55 18.02.2023)
Белый дом допустил обращение Байдена к Путину в речи в Польше
Белый дом заявил о намерении Байдена обратиться к Путину в выступлении в Польше