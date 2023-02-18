https://ria.ru/20230218/batalon-1852885221.html
Балицкий рассказал, кто входит в батальон Судоплатова
Балицкий рассказал, кто входит в батальон Судоплатова - РИА Новости, 18.02.2023
Балицкий рассказал, кто входит в батальон Судоплатова
Сербы, турки и скандинавы входят, в том числе, в состав батальона Судоплатова в Запорожской области, сообщил журналистам врио губернатора области Евгений... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T18:43
2023-02-18T18:43
2023-02-18T18:43
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
евгений балицкий
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Сербы, турки и скандинавы входят, в том числе, в состав батальона Судоплатова в Запорожской области, сообщил журналистам врио губернатора области Евгений Балицкий. Батальон имени Судоплатова был создан в сентябре по инициативе Балицкого. Его сын Александр также вступил в ряды добровольцев, которые укомплектовываются необходимой экипировкой за счет региона. В середине октября батальон приступил к боевому слаживанию на полигоне. По словам Балицкого, в составе батальона порядка 600 человек. "Первая рота 144 человека (штурмовая) ушли на первую линию, вторая рота - 144 человека - минно-саперная готовится сейчас", - сказал он. Еще две роты, которые пока проходят боевое слаживание, "пока не готовы идти", отметил он. "(В батальоне) есть сербы, турки, скандинавы... Эта категория пока не может попасть на передовую... их процентов 12-15", - отметил Балицкий. Он добавил, что в данном батальоне есть люди, которые ранее воевали на стороне Украины, но "после осознания, понимания всего происходящего, когда люди увидели правду, многие из них согласились пойти к нам подразделение".
https://ria.ru/20230202/dobrovolets-1849135484.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, украина, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Евгений Балицкий
Балицкий рассказал, кто входит в батальон Судоплатова
Балицкий: сербы, турки и скандинавы входят в батальон Судоплатова в Запорожской области