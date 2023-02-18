https://ria.ru/20230218/ataka-1852808909.html

"Не остановимся". В США признали жуткую правду об атаке на союзника по НАТО

"Не остановимся". В США признали жуткую правду об атаке на союзника по НАТО - РИА Новости, 18.02.2023

"Не остановимся". В США признали жуткую правду об атаке на союзника по НАТО

США готовы атаковать любого союзника по НАТО ради собственной выгоды, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T02:12

2023-02-18T02:12

2023-02-18T04:03

в мире

германия

сша

нато

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. США готовы атаковать любого союзника по НАТО ради собственной выгоды, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его мнению, Штаты используют НАТО в качестве инструмента, который они готовы сломать, когда это потребуется. Все это доказывает, что у альянса нет причины существовать, резюмировал Риттер.На прошлой неделе американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании аварии на российских экспортных газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря. По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки" во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели бомбы в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. Как утверждается, поводом стали опасения Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.

https://ria.ru/20230218/diversiya-1852806156.html

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, германия, сша, нато, северный поток, авария на "северных потоках"