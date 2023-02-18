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"Не остановимся". В США признали жуткую правду об атаке на союзника по НАТО - РИА Новости, 18.02.2023
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"Не остановимся". В США признали жуткую правду об атаке на союзника по НАТО
"Не остановимся". В США признали жуткую правду об атаке на союзника по НАТО - РИА Новости, 18.02.2023
"Не остановимся". В США признали жуткую правду об атаке на союзника по НАТО
США готовы атаковать любого союзника по НАТО ради собственной выгоды, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T02:12
2023-02-18T04:03
в мире
германия
сша
нато
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. США готовы атаковать любого союзника по НАТО ради собственной выгоды, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его мнению, Штаты используют НАТО в качестве инструмента, который они готовы сломать, когда это потребуется. Все это доказывает, что у альянса нет причины существовать, резюмировал Риттер.На прошлой неделе американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании аварии на российских экспортных газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря. По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки" во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели бомбы в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. Как утверждается, поводом стали опасения Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
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в мире, германия, сша, нато, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Германия, США, НАТО, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
02:12 18.02.2023 (обновлено: 04:03 18.02.2023)
 
"Не остановимся". В США признали жуткую правду об атаке на союзника по НАТО

Разведчик Риттер заявил о решимости США атаковать любого союзника по НАТО ради выгоды

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. США готовы атаковать любого союзника по НАТО ради собственной выгоды, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Если вы состоите в НАТО, я скажу прямо: угроза "номер один" для альянса — это США. Мы бесцеремонно атаковали Германию! Не стоит думать, что на этом все остановится, что мы не атакуем никого другого ради удовлетворения своих нужд. НАТО никому не помогает, если это не играет на руку Вашингтону. Когда Германия стала "неудобной" из-за желания получать доступный российский газ, мы ударили ее ножом в спину!" — возмутился Риттер.
По его мнению, Штаты используют НАТО в качестве инструмента, который они готовы сломать, когда это потребуется. Все это доказывает, что у альянса нет причины существовать, резюмировал Риттер.
На прошлой неделе американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании аварии на российских экспортных газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря. По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки" во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели бомбы в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. Как утверждается, поводом стали опасения Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
Сессия Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
00:49
Источник в ООН раскрыл планы по расследованию подрыва "Северных потоков"
 
В миреГерманияСШАНАТОСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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