https://ria.ru/20230218/ataka-1852808909.html
"Не остановимся". В США признали жуткую правду об атаке на союзника по НАТО
"Не остановимся". В США признали жуткую правду об атаке на союзника по НАТО - РИА Новости, 18.02.2023
"Не остановимся". В США признали жуткую правду об атаке на союзника по НАТО
США готовы атаковать любого союзника по НАТО ради собственной выгоды, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T02:12
2023-02-18T02:12
2023-02-18T04:03
в мире
германия
сша
нато
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. США готовы атаковать любого союзника по НАТО ради собственной выгоды, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его мнению, Штаты используют НАТО в качестве инструмента, который они готовы сломать, когда это потребуется. Все это доказывает, что у альянса нет причины существовать, резюмировал Риттер.На прошлой неделе американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании аварии на российских экспортных газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря. По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки" во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели бомбы в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. Как утверждается, поводом стали опасения Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
https://ria.ru/20230218/diversiya-1852806156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, сша, нато, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Германия, США, НАТО, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
02:12 18.02.2023 (обновлено: 04:03 18.02.2023)
"Не остановимся". В США признали жуткую правду об атаке на союзника по НАТО
Разведчик Риттер заявил о решимости США атаковать любого союзника по НАТО ради выгоды
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
США готовы атаковать любого союзника по НАТО ради собственной выгоды, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
.
"Если вы состоите в НАТО, я скажу прямо: угроза "номер один" для альянса — это США. Мы бесцеремонно атаковали Германию
! Не стоит думать, что на этом все остановится, что мы не атакуем никого другого ради удовлетворения своих нужд. НАТО никому не помогает, если это не играет на руку Вашингтону
. Когда Германия стала "неудобной" из-за желания получать доступный российский газ, мы ударили ее ножом в спину!" — возмутился Риттер.
По его мнению, Штаты используют НАТО в качестве инструмента, который они готовы сломать, когда это потребуется. Все это доказывает, что у альянса нет причины существовать, резюмировал Риттер.
На прошлой неделе американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании аварии на российских экспортных газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря. По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки" во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели бомбы в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. Как утверждается, поводом стали опасения Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.