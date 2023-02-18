https://ria.ru/20230218/artemovsk-1852869100.html
Признаков отвода украинских войск из Артемовска нет, заявил Пушилин
Признаков отвода украинских войск из Артемовска нет, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.02.2023
Признаков отвода украинских войск из Артемовска нет, заявил Пушилин
Признаков отвода украинских войск из Артемовска пока нет, сообщил журналистам врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T16:37
2023-02-18T16:37
2023-02-18T16:37
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Признаков отвода украинских войск из Артемовска пока нет, сообщил журналистам врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. "Пока не фиксируется отвода войск (из Артемовска). Не фиксируется, что бросаются позиции. Каждая позиция ребятам достается с боем", - сказал он. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Признаков отвода украинских войск из Артемовска нет, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ не отходят из Артемовска, каждая позиция достается с боем