https://ria.ru/20230218/arest-1852891187.html

Суд арестовал второго обвиняемого в захвате заложников в Москве

Суд арестовал второго обвиняемого в захвате заложников в Москве - РИА Новости, 18.02.2023

Суд арестовал второго обвиняемого в захвате заложников в Москве

Пресненский суд Москвы арестовал обоих фигурантов дела о захвате заложников в магазине в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T19:32

2023-02-18T19:32

2023-02-18T19:32

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал обоих фигурантов дела о захвате заложников в магазине в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Ранее был арестован его сообщник Андрей Сафронов. В пятницу вечером двое мужчин ворвались в цветочный магазин на Таганской улице в Москве и, угрожая оружием, удерживали там двух женщин. Одну из заложниц преступники отпустили, вторую спасли правоохранители. По данным столичного главка СК РФ, во время спецоперации по освобождению заложников один из злоумышленников несколько раз выстрелил в полицейского. Правоохранитель был доставлен в больницу, ему оказали медицинскую помощь. Находившиеся в заложниках женщины не пострадали. Возбуждено уголовное дело о захвате заложника и покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов, налётчикам было предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20230217/magazin-1852804565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)