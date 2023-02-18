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Суд арестовал второго обвиняемого в захвате заложников в Москве - РИА Новости, 18.02.2023
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Суд арестовал второго обвиняемого в захвате заложников в Москве
Суд арестовал второго обвиняемого в захвате заложников в Москве - РИА Новости, 18.02.2023
Суд арестовал второго обвиняемого в захвате заложников в Москве
Пресненский суд Москвы арестовал обоих фигурантов дела о захвате заложников в магазине в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T19:32
2023-02-18T19:32
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал обоих фигурантов дела о захвате заложников в магазине в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Ранее был арестован его сообщник Андрей Сафронов. В пятницу вечером двое мужчин ворвались в цветочный магазин на Таганской улице в Москве и, угрожая оружием, удерживали там двух женщин. Одну из заложниц преступники отпустили, вторую спасли правоохранители. По данным столичного главка СК РФ, во время спецоперации по освобождению заложников один из злоумышленников несколько раз выстрелил в полицейского. Правоохранитель был доставлен в больницу, ему оказали медицинскую помощь. Находившиеся в заложниках женщины не пострадали. Возбуждено уголовное дело о захвате заложника и покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов, налётчикам было предъявлено обвинение.
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Наталья Макарова
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
19:32 18.02.2023
 
Суд арестовал второго обвиняемого в захвате заложников в Москве

Суд арестовал второго обвиняемого в захвате заложников в цветочном магазине в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал обоих фигурантов дела о захвате заложников в магазине в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Алексею Горюнову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - рассказал собеседник агентства.
Ранее был арестован его сообщник Андрей Сафронов.
В пятницу вечером двое мужчин ворвались в цветочный магазин на Таганской улице в Москве и, угрожая оружием, удерживали там двух женщин. Одну из заложниц преступники отпустили, вторую спасли правоохранители. По данным столичного главка СК РФ, во время спецоперации по освобождению заложников один из злоумышленников несколько раз выстрелил в полицейского. Правоохранитель был доставлен в больницу, ему оказали медицинскую помощь.
Находившиеся в заложниках женщины не пострадали.
Возбуждено уголовное дело о захвате заложника и покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов, налётчикам было предъявлено обвинение.
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