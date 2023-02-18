Суд арестовал первого фигуранта дела о захвате заложников в Москве
Суд арестовал первого фигуранта дела о захвате заложников в цветочном магазине в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал первого фигуранта дела о захвате заложников в цветочном магазине в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Сафронову Андрею Александровичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - рассказал собеседник агентства.
В пятницу вечером двое мужчин ворвались в цветочный магазин на Таганской улице в Москве и, угрожая оружием, удерживали там двух женщин. Одну из заложниц преступники отпустили, вторую спасли правоохранители. По данным столичного главка СК РФ, во время спецоперации по освобождению заложников один из злоумышленников несколько раз выстрелил в полицейского. Правоохранитель был доставлен в больницу, ему оказали медицинскую помощь.
Находившиеся в заложниках женщины не пострадали.
Возбуждено уголовное дело о захвате заложника и покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов, налётчикам было предъявлено обвинение.