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Германия заморозила российские активы на сумму 5,32 миллиарда евро - РИА Новости, 18.02.2023
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Германия заморозила российские активы на сумму 5,32 миллиарда евро
Германия заморозила российские активы на сумму 5,32 миллиарда евро - РИА Новости, 18.02.2023
Германия заморозила российские активы на сумму 5,32 миллиарда евро
Власти Германии с начала военной операции на Украине заморозили российские активы на сумму 5,32 миллиарда евро, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T10:32
2023-02-18T10:56
в мире
россия
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Власти Германии с начала военной операции на Украине заморозили российские активы на сумму 5,32 миллиарда евро, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на Минфин ФРГ. Согласно изданию, эта сумма включает средства физических лиц и компаний, попавших в санкционный список ЕС, а также Центрального банка России. Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели против Москвы жесткие санкции, в том числе заморозив примерно половину валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов Киеву, указал, что США и Европа, посягнув на чужие средства, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, имущества, санкции против российских предпринимателей демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам главы государства, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Москвой, заморозив ее валютные резервы.
https://ria.ru/20230217/germaniya-1852726523.html
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в мире, россия
В мире, Россия
10:32 18.02.2023 (обновлено: 10:56 18.02.2023)
 
Германия заморозила российские активы на сумму 5,32 миллиарда евро

Welt am Sonntag: Германия заморозила российские активы в 5,32 миллиарда евро с начала СВО

© AP Photo / Markus SchreiberБерлин, Германия
Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Берлин, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Власти Германии с начала военной операции на Украине заморозили российские активы на сумму 5,32 миллиарда евро, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на Минфин ФРГ.
Согласно изданию, эта сумма включает средства физических лиц и компаний, попавших в санкционный список ЕС, а также Центрального банка России.
Канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности, 17 февраля 2023 года - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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Шольц заявил о разногласиях в Германии из-за санкций и поставок оружия
Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели против Москвы жесткие санкции, в том числе заморозив примерно половину валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.
В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов Киеву, указал, что США и Европа, посягнув на чужие средства, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, имущества, санкции против российских предпринимателей демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам главы государства, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Москвой, заморозив ее валютные резервы.
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