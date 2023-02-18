https://ria.ru/20230218/aerostat-1852913047.html

Блинкен и Ван И встретились впервые после инцидента с аэростатом, пишут СМИ

Блинкен и Ван И встретились впервые после инцидента с аэростатом, пишут СМИ - РИА Новости, 18.02.2023

Блинкен и Ван И встретились впервые после инцидента с аэростатом, пишут СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен и член политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И провели в субботу встречу в Мюнхене впервые РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T23:49

2023-02-18T23:49

2023-02-18T23:49

в мире

сша

мюнхен

украина

ван и (политик)

энтони блинкен

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и член политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И провели в субботу встречу в Мюнхене впервые после инцидента с китайским аэростатом, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя госдепартамента. Американские военные в феврале сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены. Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует РФ, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции - кризис на Украине. На прошлогодней конференции в Мюнхене Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия.

https://ria.ru/20230217/shar-1852600220.html

сша

мюнхен

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, мюнхен, украина, ван и (политик), энтони блинкен, владимир зеленский