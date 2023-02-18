Блинкен и Ван И встретились впервые после инцидента с аэростатом, пишут СМИ
Рейтер: Блинкен и Ван И встретились в Мюнхене впервые после инцидента с аэростатом
© Фото : U.S. Navy Photos by Mass Communication Specialist 1st Class Tyler ThompsonВоеннослужащие ВМФ вылавливают высотный аэростат наблюдения
© Фото : U.S. Navy Photos by Mass Communication Specialist 1st Class Tyler Thompson
Военнослужащие ВМФ вылавливают высотный аэростат наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и член политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И провели в субботу встречу в Мюнхене впервые после инцидента с китайским аэростатом, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя госдепартамента.
"Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с главным дипломатом Китая Ван И в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в субботу", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя госдепартамента.
Американские военные в феврале сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены.
Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует РФ, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции - кризис на Украине. На прошлогодней конференции в Мюнхене Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия.