https://ria.ru/20230218/aerostat-1852866499.html

На Тайване рассказали об упавшем на военную базу китайском аэростате

На Тайване рассказали об упавшем на военную базу китайском аэростате - РИА Новости, 18.02.2023

На Тайване рассказали об упавшем на военную базу китайском аэростате

Упавший на военную базу Тайваня китайский аэростат был метеорологическим без аудиовизуальной записывающей аппаратуры, говорится в заявлении министерства обороны РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T16:19

2023-02-18T16:19

2023-02-18T16:19

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китай

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ПЕКИН, 18 фев – РИА Новости. Упавший на военную базу Тайваня китайский аэростат был метеорологическим без аудиовизуальной записывающей аппаратуры, говорится в заявлении министерства обороны Тайваня. В четверг оборонное ведомство острова опубликовало сообщение о том, что на территории военной базы на острове Дунъинь, который входит в состав подконтрольного Тайбэю архипелага Мацзу, были найдены обломки, вероятно, китайского метеорологического аэростата. На обломках шара диаметром около метра тайваньские военные обнаружили надписи "ООО Радиозавод Тайюань", "цифровой метеорологический радиозонд GTS13", "метеорологический прибор". Все надписи были созданы упрощенными иероглифами, которые используются в материковой части Китая. "Обломки аэростата, недавно обнаруженные командованием военного округа Дунъинь, были проанализированы специальной группой, сформированной министерством обороны. Это метеорологический зонд без аудиовизуальной записывающей аппаратуры", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что аэростат был оснащен антенной, датчиками температуры и влажности, передатчиком данных и литиевой батареей. Американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230217/kitay-1852486049.html

https://ria.ru/20230218/tayvan-1852860701.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, тайвань, китай