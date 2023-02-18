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Пекин назвал решение Вашингтона сбить аэростат КНР ракетами абсурдом - РИА Новости, 18.02.2023
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Пекин назвал решение Вашингтона сбить аэростат КНР ракетами абсурдом
Пекин назвал решение Вашингтона сбить аэростат КНР ракетами абсурдом - РИА Новости, 18.02.2023
Пекин назвал решение Вашингтона сбить аэростат КНР ракетами абсурдом
Китай просил США спокойно и профессионально решить вопрос с аэростатом, однако Вашингтон решил сбить его ракетами с истребителя, это абсурд и истерика, заявил в РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T15:10
2023-02-18T15:10
в мире
сша
ван и (политик)
китай
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ПЕКИН, 18 фев – РИА Новости. Китай просил США спокойно и профессионально решить вопрос с аэростатом, однако Вашингтон решил сбить его ракетами с истребителя, это абсурд и истерика, заявил в субботу заявил член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным дела ЦК КПК Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности. "Мы крайне четко объяснили США, что этот беспилотный аэростат – гражданский, что у него ограниченные возможности самоуправлении и под влиянием западного ветра от отклонился от курса и оказался над США. Мы попросили США решить это спокойно и профессионально, основываясь на консультациях с китайской стороной. К сожалению, США проигнорировали эти факты и использовали передовые истребители, чтобы сбить аэростат ракетами. Я бы сказал, что это абсурд и истерика", - заявил Ван И.Он добавил, что "это 100% злоупотребление силой и нарушение обычной международной практики". Ван И отметил, что по миру летает множество аэростатов, принадлежащих различным странам, "вы хотите сбить все?". Американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены.
https://ria.ru/20230216/bayden-1852542107.html
https://ria.ru/20230213/velikobritaniya-1851649101.html
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в мире, сша, ван и (политик), китай
В мире, США, Ван И (политик), Китай
15:10 18.02.2023
 
Пекин назвал решение Вашингтона сбить аэростат КНР ракетами абсурдом

Пекин назвал решение США сбить аэростат КНР ракетами с истребителя абсурдом и истерикой

© Фото с официальной страницы ВМС США в TwitterОбломки сбитого над США китайского аэростата
Обломки сбитого над США китайского аэростата
© Фото с официальной страницы ВМС США в Twitter
Обломки сбитого над США китайского аэростата. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 фев – РИА Новости. Китай просил США спокойно и профессионально решить вопрос с аэростатом, однако Вашингтон решил сбить его ракетами с истребителя, это абсурд и истерика, заявил в субботу заявил член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным дела ЦК КПК Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы крайне четко объяснили США, что этот беспилотный аэростат – гражданский, что у него ограниченные возможности самоуправлении и под влиянием западного ветра от отклонился от курса и оказался над США. Мы попросили США решить это спокойно и профессионально, основываясь на консультациях с китайской стороной. К сожалению, США проигнорировали эти факты и использовали передовые истребители, чтобы сбить аэростат ракетами. Я бы сказал, что это абсурд и истерика", - заявил Ван И.
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Ван И отметил, что по миру летает множество аэростатов, принадлежащих различным странам, "вы хотите сбить все?".
"Мы призываем США не делать таких нелепых вещей, просто чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем", - добавил дипломат.
Американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены.
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В миреСШАВан И (политик)Китай
 
 
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