https://ria.ru/20230217/zoloto-1852564955.html

Новый резидент СПВ будет добывать россыпное золото на Чукотке

Новый резидент СПВ будет добывать россыпное золото на Чукотке - РИА Новости, 17.02.2023

Новый резидент СПВ будет добывать россыпное золото на Чукотке

Компания "Волкос" получила статус резидента свободного порта Владивосток (СПВ) для освоения месторождения россыпного золота в Чаунском районе Чукотки,... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T04:23

2023-02-17T04:23

2023-02-17T04:23

экономика

чукотка

чаунский район

дальний восток

корпорация развития

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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Компания "Волкос" получила статус резидента свободного порта Владивосток (СПВ) для освоения месторождения россыпного золота в Чаунском районе Чукотки, предприятие планируется запустить в 2024 году, сообщает правительство региона. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики объем инвестиций составит 137,1 миллиона рублей, средства направят на покупку техники, оборудования и строительство модульных зданий. На предприятии будет создано 25 рабочих мест, к 2031 году штат расширят до 55 сотрудников. На Чукотке работают три преференциальных режима: ТОР "Чукотка", СПВ и Арктическая зона РФ. По данным властей, 94 резидента инвестировали в экономику региона 100 миллиардов рублей, создав более 3 тысяч рабочих мест. Запущено 34 предприятия в сферах недропользования, сельского хозяйства, рыбопереработки, логистики и транспорта и других.

https://ria.ru/20230127/alyaska-1847792732.html

чукотка

чаунский район

дальний восток

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экономика, чукотка, чаунский район, дальний восток, корпорация развития