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Новый резидент СПВ будет добывать россыпное золото на Чукотке
Новый резидент СПВ будет добывать россыпное золото на Чукотке - РИА Новости, 17.02.2023
Новый резидент СПВ будет добывать россыпное золото на Чукотке
Компания "Волкос" получила статус резидента свободного порта Владивосток (СПВ) для освоения месторождения россыпного золота в Чаунском районе Чукотки,... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T04:23
2023-02-17T04:23
2023-02-17T04:23
экономика
чукотка
чаунский район
дальний восток
корпорация развития
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Компания "Волкос" получила статус резидента свободного порта Владивосток (СПВ) для освоения месторождения россыпного золота в Чаунском районе Чукотки, предприятие планируется запустить в 2024 году, сообщает правительство региона. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики объем инвестиций составит 137,1 миллиона рублей, средства направят на покупку техники, оборудования и строительство модульных зданий. На предприятии будет создано 25 рабочих мест, к 2031 году штат расширят до 55 сотрудников. На Чукотке работают три преференциальных режима: ТОР "Чукотка", СПВ и Арктическая зона РФ. По данным властей, 94 резидента инвестировали в экономику региона 100 миллиардов рублей, создав более 3 тысяч рабочих мест. Запущено 34 предприятия в сферах недропользования, сельского хозяйства, рыбопереработки, логистики и транспорта и других.
https://ria.ru/20230127/alyaska-1847792732.html
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экономика, чукотка, чаунский район, дальний восток, корпорация развития
Экономика, Чукотка, Чаунский район, Дальний Восток, Корпорация Развития
Новый резидент СПВ будет добывать россыпное золото на Чукотке
"Волкос" получила статус резидента для освоения месторождения россыпного золота на Чукотке