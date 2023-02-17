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Новый резидент СПВ будет добывать россыпное золото на Чукотке - РИА Новости, 17.02.2023
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Новый резидент СПВ будет добывать россыпное золото на Чукотке
Новый резидент СПВ будет добывать россыпное золото на Чукотке - РИА Новости, 17.02.2023
Новый резидент СПВ будет добывать россыпное золото на Чукотке
Компания "Волкос" получила статус резидента свободного порта Владивосток (СПВ) для освоения месторождения россыпного золота в Чаунском районе Чукотки,... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T04:23
2023-02-17T04:23
экономика
чукотка
чаунский район
дальний восток
корпорация развития
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Компания "Волкос" получила статус резидента свободного порта Владивосток (СПВ) для освоения месторождения россыпного золота в Чаунском районе Чукотки, предприятие планируется запустить в 2024 году, сообщает правительство региона. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики объем инвестиций составит 137,1 миллиона рублей, средства направят на покупку техники, оборудования и строительство модульных зданий. На предприятии будет создано 25 рабочих мест, к 2031 году штат расширят до 55 сотрудников. На Чукотке работают три преференциальных режима: ТОР "Чукотка", СПВ и Арктическая зона РФ. По данным властей, 94 резидента инвестировали в экономику региона 100 миллиардов рублей, создав более 3 тысяч рабочих мест. Запущено 34 предприятия в сферах недропользования, сельского хозяйства, рыбопереработки, логистики и транспорта и других.
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чукотка
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экономика, чукотка, чаунский район, дальний восток, корпорация развития
Экономика, Чукотка, Чаунский район, Дальний Восток, Корпорация Развития
04:23 17.02.2023
 
Новый резидент СПВ будет добывать россыпное золото на Чукотке

"Волкос" получила статус резидента для освоения месторождения россыпного золота на Чукотке

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкДобыча золота
Добыча золота - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Добыча золота. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Компания "Волкос" получила статус резидента свободного порта Владивосток (СПВ) для освоения месторождения россыпного золота в Чаунском районе Чукотки, предприятие планируется запустить в 2024 году, сообщает правительство региона.
"К добыче планируется приступить в 2024 году. Золотосодержащий концентрат, объемы производства которого составят свыше 20 килограммов в год, будет сбываться на российские аффинажные заводы", - приводятся слова генерального директора ООО "Волкос" Евгения Костенко.
По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики объем инвестиций составит 137,1 миллиона рублей, средства направят на покупку техники, оборудования и строительство модульных зданий. На предприятии будет создано 25 рабочих мест, к 2031 году штат расширят до 55 сотрудников.
На Чукотке работают три преференциальных режима: ТОР "Чукотка", СПВ и Арктическая зона РФ. По данным властей, 94 резидента инвестировали в экономику региона 100 миллиардов рублей, создав более 3 тысяч рабочих мест. Запущено 34 предприятия в сферах недропользования, сельского хозяйства, рыбопереработки, логистики и транспорта и других.
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ЭкономикаЧукоткаЧаунский районДальний ВостокКорпорация Развития
 
 
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