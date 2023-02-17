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У берегов Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 17.02.2023
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У берегов Курил произошло землетрясение
У берегов Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 17.02.2023
У берегов Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья Курильских островов, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:11
2023-02-17T16:14
происшествия
курильские острова
российская академия наук
землетрясение
матуа
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья Курильских островов, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано 17 февраля в 22.38 (14.38 мск). Эпицентр располагался в 35 километрах северо-западнее курильского острова Матуа. Очаг подземных толчков находился на глубине 160 километров", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По ее словам, информация об ощутимости сейсмособытия не поступала.
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курильские острова
матуа
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происшествия, курильские острова, российская академия наук, землетрясение, матуа, россия
Происшествия, Курильские острова, Российская академия наук, Землетрясение, Матуа, Россия
16:11 17.02.2023 (обновлено: 16:14 17.02.2023)
 
У берегов Курил произошло землетрясение

У побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья Курильских островов, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано 17 февраля в 22.38 (14.38 мск). Эпицентр располагался в 35 километрах северо-западнее курильского острова Матуа. Очаг подземных толчков находился на глубине 160 километров", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По ее словам, информация об ощутимости сейсмособытия не поступала.
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