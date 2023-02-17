https://ria.ru/20230217/zemletryasenie-1852716792.html

У берегов Курил произошло землетрясение

У берегов Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 17.02.2023

У берегов Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья Курильских островов, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T16:11

2023-02-17T16:11

2023-02-17T16:14

происшествия

курильские острова

российская академия наук

землетрясение

матуа

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья Курильских островов, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано 17 февраля в 22.38 (14.38 мск). Эпицентр располагался в 35 километрах северо-западнее курильского острова Матуа. Очаг подземных толчков находился на глубине 160 километров", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По ее словам, информация об ощутимости сейсмособытия не поступала.

https://ria.ru/20230217/zemletryasenie-1852588056.html

курильские острова

матуа

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, курильские острова, российская академия наук, землетрясение, матуа, россия