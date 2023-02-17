https://ria.ru/20230217/zemletryasenie-1852716792.html
У берегов Курил произошло землетрясение
У берегов Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 17.02.2023
У берегов Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья Курильских островов, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:11
2023-02-17T16:11
2023-02-17T16:14
происшествия
курильские острова
российская академия наук
землетрясение
матуа
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья Курильских островов, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано 17 февраля в 22.38 (14.38 мск). Эпицентр располагался в 35 километрах северо-западнее курильского острова Матуа. Очаг подземных толчков находился на глубине 160 километров", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По ее словам, информация об ощутимости сейсмособытия не поступала.
https://ria.ru/20230217/zemletryasenie-1852588056.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курильские острова, российская академия наук, землетрясение, матуа, россия
Происшествия, Курильские острова, Российская академия наук, Землетрясение, Матуа, Россия
16:11 17.02.2023 (обновлено: 16:14 17.02.2023)
У берегов Курил произошло землетрясение
У побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0