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СМИ оценили последствия возможного землетрясения в Стамбуле - РИА Новости, 17.02.2023
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СМИ оценили последствия возможного землетрясения в Стамбуле
СМИ оценили последствия возможного землетрясения в Стамбуле - РИА Новости, 17.02.2023
СМИ оценили последствия возможного землетрясения в Стамбуле
Ожидаемое экспертами землетрясение в Стамбуле превысит потери Турции, зафиксированные при катастрофе на юго-востоке страны, будет иметь сокрушительные... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T09:38
2023-02-17T09:38
турция
кахраманмараш
стамбул
в мире
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 17 фев – РИА Новости. Ожидаемое экспертами землетрясение в Стамбуле превысит потери Турции, зафиксированные при катастрофе на юго-востоке страны, будет иметь сокрушительные социально-экономические последствия, пишет в пятницу газета Hürriyet. Ряд сейсмологов в Турции в последнее время прогнозируют сокрушительное землетрясение в Стамбуле. Ученые констатируют, что мегаполис находится на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, в 15-20 километрах к югу от того участка Северо-Анатолийского разлома, который проходит под Мраморным морем. Именно это и предопределяет сейсмическую угрозу. "По мнению экспертов, ожидаемое стамбульское землетрясение превысит наши потери в Кахраманмараше с точки зрения разрушений, которые оно вызовет, а также экономических и социальных последствий. Другими словами, землетрясение в Кахраманмараше - это почти репетиция стамбульского землетрясения", - пишет издание. Сообщается, что в Стамбуле насчитывается 1 миллион 164 тысячи зданий и 4,5 миллиона квартир, в каждой из которых проживает в среднем 3,3 человека. При землетрясении силой 7,5 баллов и выше ожидается, что 13 тысяч 492 здания будут серьезно повреждены, 39 тысяч 325 зданий - сильно повреждены, 136 тысяч 746 зданий - умеренно повреждены и 300 тысяч 963 здания - незначительно повреждены. "При сценарии землетрясения 7,5 баллов и выше тот факт, что количество квартир, которые, как ожидается, будут серьезно и сильно повреждены, составляет более 211 тысяч, дает представление о том, какие потери понесут квартиры, в которых в среднем проживает 3,1 человека. 255 тысяч зданий в Стамбуле были построены до 1980 года. 538 тысяч из них были построены между 1980 и 2000 годами, а 376 тысяч зданий были построены после 2000 года, после землетрясения в Коджаэли в 1999 году. Другими словами, 70 процентов зданий в Стамбуле были построены до 2000 года. Тот факт, что 30 процентов из них были построены после 2000 года, не означает, что они безопасны. Во время землетрясения в Кахраманмараше мы также видели, как рухнули роскошные комплексы, построенные несколько лет назад как "сейсмостойкие" и населенные сотнями людей. Некоторые из так называемых сейсмостойких жилых комплексов, которые были спланированы в соответствии с правилами сейсмостойкости, обрушились еще на стадии строительства", - подчеркивает газета. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 38 тысяч человек.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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турция
кахраманмараш
стамбул
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турция, кахраманмараш, стамбул, в мире, сильное землетрясение в турции и сирии
Турция, Кахраманмараш, Стамбул, В мире, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
09:38 17.02.2023
 
СМИ оценили последствия возможного землетрясения в Стамбуле

Hürriyet: возможное землетрясение в Стамбуле будет иметь сокрушительные последствия

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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АНКАРА, 17 фев – РИА Новости. Ожидаемое экспертами землетрясение в Стамбуле превысит потери Турции, зафиксированные при катастрофе на юго-востоке страны, будет иметь сокрушительные социально-экономические последствия, пишет в пятницу газета Hürriyet.
Ряд сейсмологов в Турции в последнее время прогнозируют сокрушительное землетрясение в Стамбуле. Ученые констатируют, что мегаполис находится на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, в 15-20 километрах к югу от того участка Северо-Анатолийского разлома, который проходит под Мраморным морем. Именно это и предопределяет сейсмическую угрозу.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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Крупные землетрясения в мире в 2022—2023 годах
"По мнению экспертов, ожидаемое стамбульское землетрясение превысит наши потери в Кахраманмараше с точки зрения разрушений, которые оно вызовет, а также экономических и социальных последствий. Другими словами, землетрясение в Кахраманмараше - это почти репетиция стамбульского землетрясения", - пишет издание.
Сообщается, что в Стамбуле насчитывается 1 миллион 164 тысячи зданий и 4,5 миллиона квартир, в каждой из которых проживает в среднем 3,3 человека. При землетрясении силой 7,5 баллов и выше ожидается, что 13 тысяч 492 здания будут серьезно повреждены, 39 тысяч 325 зданий - сильно повреждены, 136 тысяч 746 зданий - умеренно повреждены и 300 тысяч 963 здания - незначительно повреждены.
"При сценарии землетрясения 7,5 баллов и выше тот факт, что количество квартир, которые, как ожидается, будут серьезно и сильно повреждены, составляет более 211 тысяч, дает представление о том, какие потери понесут квартиры, в которых в среднем проживает 3,1 человека. 255 тысяч зданий в Стамбуле были построены до 1980 года. 538 тысяч из них были построены между 1980 и 2000 годами, а 376 тысяч зданий были построены после 2000 года, после землетрясения в Коджаэли в 1999 году. Другими словами, 70 процентов зданий в Стамбуле были построены до 2000 года. Тот факт, что 30 процентов из них были построены после 2000 года, не означает, что они безопасны. Во время землетрясения в Кахраманмараше мы также видели, как рухнули роскошные комплексы, построенные несколько лет назад как "сейсмостойкие" и населенные сотнями людей. Некоторые из так называемых сейсмостойких жилых комплексов, которые были спланированы в соответствии с правилами сейсмостойкости, обрушились еще на стадии строительства", - подчеркивает газета.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 38 тысяч человек.
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Землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших с эпицентром на суше
 
ТурцияКахраманмарашСтамбулВ миреСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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