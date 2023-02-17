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Из-под завалов в Турции спасли ребенка спустя 260 часов после землетрясения

Из-под завалов в Турции спасли ребенка спустя 260 часов после землетрясения - РИА Новости, 17.02.2023

Из-под завалов в Турции спасли ребенка спустя 260 часов после землетрясения

Двенадцатилетнего ребенка спасли из-под завалов в турецкой провинции Хатай спустя 260 часов после землетрясения, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T00:27

2023-02-17T00:27

2023-02-17T00:37

сильное землетрясение в турции и сирии

турция

в мире

кахраманмараш

хатай (провинция)

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АНКАРА, 17 фев - РИА Новости. Двенадцатилетнего ребенка спасли из-под завалов в турецкой провинции Хатай спустя 260 часов после землетрясения, сообщил телеканал TRT Haber. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 38 тысяч человек, пострадали более 108 тысяч. Агентство Anadolu уточняет, что спасателям удалось извлечь из-под завалов 12-летнего ребенка в районе Антакьи.

турция

кахраманмараш

хатай (провинция)

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сильное землетрясение в турции и сирии, турция, в мире, кахраманмараш, хатай (провинция)