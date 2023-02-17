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Американский полковник предрек Зеленскому судьбу Гитлера - РИА Новости, 17.02.2023
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Американский полковник предрек Зеленскому судьбу Гитлера
Американский полковник предрек Зеленскому судьбу Гитлера - РИА Новости, 17.02.2023
Американский полковник предрек Зеленскому судьбу Гитлера
Президент Украины Владимир Зеленский потерпит сокрушительное поражение и повторит судьбу Адольфа Гитлера, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T23:05
2023-02-17T23:05
в мире
украина
сша
россия
адольф гитлер
владимир зеленский
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потерпит сокрушительное поражение и повторит судьбу Адольфа Гитлера, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленский может летать в облаках, но скоро ему не удастся уйти от реальности. Адольф Гитлер тоже фантазировал о том, как он одержит великую победу, но чем это закончилось", — отметил он.По словам офицера, ВСУ находятся в критическом положении, поэтому самое лучше, что сейчас может сделать украинский лидер — это покинуть страну.Риттер также считает, что Россия уже победила в стратегическом и геополитическом плане. Так, антироссийские санкции провалились, не сумев оказать негативного влияния на экономику, а надежды Запада на то, что Москва станет изгоем на международной арене не оправдались.
https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852773706.html
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в мире, украина, сша, россия, адольф гитлер, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Адольф Гитлер, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
23:05 17.02.2023
 
Американский полковник предрек Зеленскому судьбу Гитлера

Американский офицер Риттер: президент Украины Зеленский проиграет, повторив судьбу Гитлера

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потерпит сокрушительное поражение и повторит судьбу Адольфа Гитлера, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Зеленский может летать в облаках, но скоро ему не удастся уйти от реальности. Адольф Гитлер тоже фантазировал о том, как он одержит великую победу, но чем это закончилось", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Вчера, 19:35Специальная военная операция на Украине
СМИ: Зеленского ждет неприятный сюрприз из-за планов США на Крым
По словам офицера, ВСУ находятся в критическом положении, поэтому самое лучше, что сейчас может сделать украинский лидер — это покинуть страну.
Риттер также считает, что Россия уже победила в стратегическом и геополитическом плане. Так, антироссийские санкции провалились, не сумев оказать негативного влияния на экономику, а надежды Запада на то, что Москва станет изгоем на международной арене не оправдались.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Вчера, 16:51
СМИ сообщили о тайном предупреждении Зеленскому из Вашингтона
 
В миреУкраинаСШАРоссияАдольф ГитлерВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
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