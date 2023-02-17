Зеленский считает вступление Белоруссии в конфликт на Украине маловероятным
Зеленский заявил, что считает вступление Белоруссии в конфликт на Украине маловероятным
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что считает маловероятным участие белорусских войск в конфликте на Украине.
"На данный момент, на наш взгляд, вероятность того, что Белоруссия присоединится к России (в ведении боевых действий -ред.) достаточно мала, потому что белорусских солдат не так просто привлечь к участию, так как они не хотят воевать против Украины", - заявил Зеленский.
При этом Зеленский допустил, что ВКС России могли использовать аэродромы на территории Белоруссии без непосредственной поддержки республики, подчеркнув, что в случае добровольного участия Минска в вооруженном конфликте стране придется участвовать в восстановлении Украины, а ее руководству - столкнуться с трибуналом.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что у него нет планов отправлять белорусских военнослужащих на Украину.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.