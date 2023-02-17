https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852769284.html

Зеленский считает вступление Белоруссии в конфликт на Украине маловероятным

Зеленский считает вступление Белоруссии в конфликт на Украине маловероятным - РИА Новости, 17.02.2023

Зеленский считает вступление Белоруссии в конфликт на Украине маловероятным

Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что считает маловероятным участие белорусских войск в конфликте на... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T19:15

2023-02-17T19:15

2023-02-17T19:15

специальная военная операция на украине

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белоруссия

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александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что считает маловероятным участие белорусских войск в конфликте на Украине. При этом Зеленский допустил, что ВКС России могли использовать аэродромы на территории Белоруссии без непосредственной поддержки республики, подчеркнув, что в случае добровольного участия Минска в вооруженном конфликте стране придется участвовать в восстановлении Украины, а ее руководству - столкнуться с трибуналом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что у него нет планов отправлять белорусских военнослужащих на Украину. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230216/udar-1852364961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, белоруссия, россия, владимир зеленский, александр лукашенко, владимир путин