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Зеленский считает вступление Белоруссии в конфликт на Украине маловероятным - РИА Новости, 17.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852769284.html
Зеленский считает вступление Белоруссии в конфликт на Украине маловероятным
Зеленский считает вступление Белоруссии в конфликт на Украине маловероятным - РИА Новости, 17.02.2023
Зеленский считает вступление Белоруссии в конфликт на Украине маловероятным
Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что считает маловероятным участие белорусских войск в конфликте на... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T19:15
2023-02-17T19:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
россия
владимир зеленский
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что считает маловероятным участие белорусских войск в конфликте на Украине. При этом Зеленский допустил, что ВКС России могли использовать аэродромы на территории Белоруссии без непосредственной поддержки республики, подчеркнув, что в случае добровольного участия Минска в вооруженном конфликте стране придется участвовать в восстановлении Украины, а ее руководству - столкнуться с трибуналом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что у него нет планов отправлять белорусских военнослужащих на Украину. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, украина, белоруссия, россия, владимир зеленский, александр лукашенко, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Россия, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Владимир Путин
19:15 17.02.2023
 
Зеленский считает вступление Белоруссии в конфликт на Украине маловероятным

Зеленский заявил, что считает вступление Белоруссии в конфликт на Украине маловероятным

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Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что считает маловероятным участие белорусских войск в конфликте на Украине.
"На данный момент, на наш взгляд, вероятность того, что Белоруссия присоединится к России (в ведении боевых действий -ред.) достаточно мала, потому что белорусских солдат не так просто привлечь к участию, так как они не хотят воевать против Украины", - заявил Зеленский.
При этом Зеленский допустил, что ВКС России могли использовать аэродромы на территории Белоруссии без непосредственной поддержки республики, подчеркнув, что в случае добровольного участия Минска в вооруженном конфликте стране придется участвовать в восстановлении Украины, а ее руководству - столкнуться с трибуналом.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что у него нет планов отправлять белорусских военнослужащих на Украину.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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