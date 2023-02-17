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СМИ сообщили о тайном предупреждении Зеленскому из Вашингтона - РИА Новости, 17.02.2023
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СМИ сообщили о тайном предупреждении Зеленскому из Вашингтона
СМИ сообщили о тайном предупреждении Зеленскому из Вашингтона - РИА Новости, 17.02.2023
СМИ сообщили о тайном предупреждении Зеленскому из Вашингтона
США тайно сигнализируют президенту Украины Владимиру Зеленскому о нежелании вечно поддерживать затянувшийся конфликт, написала обозреватель Виктория Маршалл в... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:51
2023-02-17T17:28
в мире
украина
сша
москва
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. США тайно сигнализируют президенту Украины Владимиру Зеленскому о нежелании вечно поддерживать затянувшийся конфликт, написала обозреватель Виктория Маршалл в статье для издания Federalist."Финансирование прокси-войны за рубежом просто не является приоритетом для среднестатистического американца, и, вероятно, именно поэтому чиновники администрации Байдена тихо предупредили Киев, что у американцев мало терпения для бесконечных войн", — отметила она.По словам журналиста, все больше граждан хотят, чтобы власти сосредоточились на внутренних проблемах, особенно на миграционном кризисе на южной границе.Маршалл добавила, что последние опросы показывают, что почти половина жителей США ожидает, что Байден поможет Украине начать переговоры с Москвой о мирном урегулировании. Люди стали осознавать, что дальнейшая отправка оружия только продлевает кризис, а не приближает его разрешение, заключила журналист.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной техники Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение, станут законной целью для российских военнослужащих.
https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852712001.html
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в мире, украина, сша, москва, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Москва, Владимир Зеленский
16:51 17.02.2023 (обновлено: 17:28 17.02.2023)
 
СМИ сообщили о тайном предупреждении Зеленскому из Вашингтона

Federalist: Зеленского предупредили, что у США уже заканчивается терпение из-за Украины

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите Евросоюза в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. США тайно сигнализируют президенту Украины Владимиру Зеленскому о нежелании вечно поддерживать затянувшийся конфликт, написала обозреватель Виктория Маршалл в статье для издания Federalist.
"Финансирование прокси-войны за рубежом просто не является приоритетом для среднестатистического американца, и, вероятно, именно поэтому чиновники администрации Байдена тихо предупредили Киев, что у американцев мало терпения для бесконечных войн", — отметила она.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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В США дали совет Зеленскому, как общаться с Путиным
По словам журналиста, все больше граждан хотят, чтобы власти сосредоточились на внутренних проблемах, особенно на миграционном кризисе на южной границе.
Маршалл добавила, что последние опросы показывают, что почти половина жителей США ожидает, что Байден поможет Украине начать переговоры с Москвой о мирном урегулировании. Люди стали осознавать, что дальнейшая отправка оружия только продлевает кризис, а не приближает его разрешение, заключила журналист.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной техники Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение, станут законной целью для российских военнослужащих.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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