https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852728838.html

СМИ сообщили о тайном предупреждении Зеленскому из Вашингтона

СМИ сообщили о тайном предупреждении Зеленскому из Вашингтона - РИА Новости, 17.02.2023

СМИ сообщили о тайном предупреждении Зеленскому из Вашингтона

США тайно сигнализируют президенту Украины Владимиру Зеленскому о нежелании вечно поддерживать затянувшийся конфликт, написала обозреватель Виктория Маршалл в... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T16:51

2023-02-17T16:51

2023-02-17T17:28

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сша

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. США тайно сигнализируют президенту Украины Владимиру Зеленскому о нежелании вечно поддерживать затянувшийся конфликт, написала обозреватель Виктория Маршалл в статье для издания Federalist."Финансирование прокси-войны за рубежом просто не является приоритетом для среднестатистического американца, и, вероятно, именно поэтому чиновники администрации Байдена тихо предупредили Киев, что у американцев мало терпения для бесконечных войн", — отметила она.По словам журналиста, все больше граждан хотят, чтобы власти сосредоточились на внутренних проблемах, особенно на миграционном кризисе на южной границе.Маршалл добавила, что последние опросы показывают, что почти половина жителей США ожидает, что Байден поможет Украине начать переговоры с Москвой о мирном урегулировании. Люди стали осознавать, что дальнейшая отправка оружия только продлевает кризис, а не приближает его разрешение, заключила журналист.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной техники Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение, станут законной целью для российских военнослужащих.

https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852712001.html

https://ria.ru/20230217/germaniya-1852696658.html

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в мире, украина, сша, москва, владимир зеленский